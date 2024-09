Persona gravemente herida tras un tiroteo en un McDonald’s.

En un incidente preocupante, una persona resultó gravemente herida en un tiroteo que tuvo lugar en un McDonald’s ubicado en el sur de Charlotte en la madrugada de hoy.

El suceso ocurrió alrededor de la medianoche en el establecimiento situado en South Boulevard, cerca de Poindexter Drive. Reportó el medio WBTV.

Según informes de Medic, la persona herida fue trasladada de inmediato desde el lugar del tiroteo con lesiones que amenazan su vida.

Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que rodearon el incidente.

One person was seriously injured following a shooting at a McDonald’s in south Charlotte overnight. https://t.co/qhxnCj86ib

— WCCB Charlotte’s CW (@WCCBCharlotte) September 29, 2024