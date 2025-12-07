Patrulla Fronteriza detiene a tres menores que cruzaron la frontera ilegalmente
Publicado el 12/07/2025 a las 16:02
- Detienen a tres menores
- Perros K-9 rastrean cruces
- Operativo destacado en Maverick
Las unidades caninas de la Patrulla Fronteriza volvieron a ser clave en un operativo en el condado de Maverick, Texas.
El uso de perros de rastreo permitió localizar y detener a tres personas de 14 años que habían cruzado la frontera de manera ilegal.
La acción reforzó el reconocimiento comunitario hacia las fuerzas del orden por su papel en mantener la seguridad de la zona.
Perros K-9 ayudan a detener menores migrantes
NEW: @TxDPS tracking K9s assisted U.S. Border Patrol in Maverick County in locating and apprehending three 14-year-old illegal immigrants from Guatemala who were dressed in camo on a private ranch.
Stay tuned — body cam footage coming soon.#TexasDPS #OperationLoneStar… pic.twitter.com/zFaD8P5NoX
— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) December 7, 2025
Agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron a los perros de rastreo K-9 durante un operativo regular en Maverick, Texas.
Las unidades caninas siguieron huellas recientes hasta ubicar a tres personas de 14 años que se encontraban en el área tras cruzar la frontera sin autorización.
El uso de estos perros especializados permitió una localización rápida en un terreno donde la movilidad y la visibilidad pueden ser limitadas.
El equipo confirmó la detención tras completar los protocolos de verificación y traslado.
Por qué importa el papel de los perros de rastreo
El operativo subraya la importancia de las unidades K-9 en la seguridad fronteriza.
Estos perros entrenados permiten identificar rutas, rastros y señales que pueden pasar desapercibidas para los agentes en zonas amplias o de difícil acceso.
Su intervención ayuda a detener cruces ilegales y a interrumpir intentos de contrabando.
La agencia destacó que su labor complementa los patrullajes regulares y aumenta la eficacia de los operativos.
Reacción de la comunidad
El incidente generó reconocimiento dentro de la comunidad del condado de Maverick.
Habitantes y autoridades locales valoraron los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza para mantener seguras las áreas cercanas a la frontera.
El uso de unidades K-9 fue señalado como un ejemplo de trabajo coordinado y respuesta oportuna.
La detención de las tres personas de 14 años reforzó la percepción de que la presencia y capacidad operativa de la agencia sigue siendo fundamental para la seguridad regional.