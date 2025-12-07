Buscar
Patrulla Fronteriza detiene a tres menores que cruzaron la frontera ilegalmente

Las unidades K-9 de la Patrulla Fronteriza localizaron y detuvieron a tres personas de 14 años que cruzaron la frontera ilegalmente.
Por 
2025-12-07T21:02:45+00:00
FOTO SHUTTERSTOCK

Publicado el 12/07/2025 a las 16:02

  • Detienen a tres menores
  • Perros K-9 rastrean cruces
  • Operativo destacado en Maverick

Las unidades caninas de la Patrulla Fronteriza volvieron a ser clave en un operativo en el condado de Maverick, Texas.

El uso de perros de rastreo permitió localizar y detener a tres personas de 14 años que habían cruzado la frontera de manera ilegal.

La acción reforzó el reconocimiento comunitario hacia las fuerzas del orden por su papel en mantener la seguridad de la zona.

Perros K-9 ayudan a detener menores migrantes

Agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron a los perros de rastreo K-9 durante un operativo regular en Maverick, Texas.

Las unidades caninas siguieron huellas recientes hasta ubicar a tres personas de 14 años que se encontraban en el área tras cruzar la frontera sin autorización.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo “Catahoula Crunch” desata movilización comunitaria en Louisiana

El uso de estos perros especializados permitió una localización rápida en un terreno donde la movilidad y la visibilidad pueden ser limitadas.

El equipo confirmó la detención tras completar los protocolos de verificación y traslado.

Por qué importa el papel de los perros de rastreo

El operativo subraya la importancia de las unidades K-9 en la seguridad fronteriza.

Estos perros entrenados permiten identificar rutas, rastros y señales que pueden pasar desapercibidas para los agentes en zonas amplias o de difícil acceso.

Su intervención ayuda a detener cruces ilegales y a interrumpir intentos de contrabando.

La agencia destacó que su labor complementa los patrullajes regulares y aumenta la eficacia de los operativos.

Reacción de la comunidad

El incidente generó reconocimiento dentro de la comunidad del condado de Maverick.

Habitantes y autoridades locales valoraron los esfuerzos de la Patrulla Fronteriza para mantener seguras las áreas cercanas a la frontera.

El uso de unidades K-9 fue señalado como un ejemplo de trabajo coordinado y respuesta oportuna.

La detención de las tres personas de 14 años reforzó la percepción de que la presencia y capacidad operativa de la agencia sigue siendo fundamental para la seguridad regional.

