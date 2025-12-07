Patrulla Fronteriza detiene a tres menores que cruzaron la frontera ilegalmente

Detienen a tres menores

Perros K-9 rastrean cruces

Operativo destacado en Maverick

Las unidades caninas de la Patrulla Fronteriza volvieron a ser clave en un operativo en el condado de Maverick, Texas.

El uso de perros de rastreo permitió localizar y detener a tres personas de 14 años que habían cruzado la frontera de manera ilegal.

La acción reforzó el reconocimiento comunitario hacia las fuerzas del orden por su papel en mantener la seguridad de la zona.

Perros K-9 ayudan a detener menores migrantes

NEW: @TxDPS tracking K9s assisted U.S. Border Patrol in Maverick County in locating and apprehending three 14-year-old illegal immigrants from Guatemala who were dressed in camo on a private ranch. Stay tuned — body cam footage coming soon.#TexasDPS #OperationLoneStar… pic.twitter.com/zFaD8P5NoX — Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) December 7, 2025

Agentes de la Patrulla Fronteriza desplegaron a los perros de rastreo K-9 durante un operativo regular en Maverick, Texas.

Las unidades caninas siguieron huellas recientes hasta ubicar a tres personas de 14 años que se encontraban en el área tras cruzar la frontera sin autorización.

El uso de estos perros especializados permitió una localización rápida en un terreno donde la movilidad y la visibilidad pueden ser limitadas.

El equipo confirmó la detención tras completar los protocolos de verificación y traslado.