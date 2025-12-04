USCIS anuncia drástico cambio en la duración de permisos de trabajo
Publicado el 12/04/2025 a las 16:51
- USCIS reduce duración EAD
- Validez baja a 18 meses
- Cambios aplican desde 2025
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron una reducción significativa en el periodo máximo de validez de las autorizaciones de empleo (EAD) para varias categorías de inmigrantes, entre ellas asilados, refugiados y beneficiarios de protecciones contra la deportación.
El cambio, que recorta el periodo de cinco años a 18 meses, aplicará para todas las aplicaciones pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025.
La agencia sostiene que la medida busca reforzar la seguridad pública tras un ataque ocurrido la semana pasada en Washington DC.
USCIS confirmó que la nueva duración afectará tanto los permisos iniciales como las renovaciones.
Reducción en permisos de trabajo por seguridad nacional
📍 USCIS recorta vigencia de permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses
🇺🇸 Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron un cambio importante:
Los EAD (permisos de trabajo) para no ciudadanos ya no serán válidos por 5 años, sino solo por 18 meses.
🔍 ¿Por qué?… pic.twitter.com/sObUj9HOKk
— Mario J. Pentón (@MarioJPenton) December 4, 2025
El director de USCIS, Joseph Edlow, explicó que “reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”.
El funcionario atribuyó directamente la decisión al ataque perpetrado por un inmigrante afgano contra dos guardias nacionales en Washington DC.
La reducción impactará a inmigrantes admitidos como refugiados, a quienes ya cuentan con estatus de asilado o tienen aplicaciones pendientes, y a quienes esperan por decisiones de protección contra la deportación.
También incluye a solicitantes de cancelaciones de remoción y a beneficiarios del Ajuste Nicaragüense y la Ley de Alivio Centroamericana.
¿Cómo afecta a quienes tienen TPS y parole?
USCIS is reducing the validity period of work permits to enhance vetting, deter fraud, and identify potential threats more frequently.
Learn more: https://t.co/YVq9l33t5G pic.twitter.com/rZSug5vSNI
— USCIS (@USCIS) December 4, 2025
Para los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), USCIS estableció un periodo diferente, según Univision.
Las autorizaciones de empleo, tanto iniciales como renovadas, tendrán vigencia de un año o hasta la fecha de finalización del TPS, “lo que sea más corto”.
La medida aplica igualmente para quienes tienen solicitudes de TPS pendientes.
El ajuste también alcanzará a personas con parole, que verán alineada la duración de su permiso de trabajo con estos nuevos criterios.
Lo que venía ocurriendo
Durante los últimos dos años, las autorizaciones de empleo para refugiados, asilados, beneficiarios de protecciones contra la deportación y solicitantes de cancelaciones de remoción tenían una validez máxima de cinco años.
Antes de ese cambio, USCIS otorgaba permisos con un máximo de dos años para esas mismas categorías.
La nueva reducción representa un giro hacia controles más frecuentes sobre la elegibilidad y el estatus de quienes trabajan legalmente en Estados Unidos.
A partir del 5 de diciembre de 2025, las revisiones serán más constantes, lo que podría modificar los tiempos y la planificación laboral de miles de inmigrantes que dependen del EAD para sostener su vida en el país.