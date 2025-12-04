USCIS anuncia drástico cambio en la duración de permisos de trabajo

USCIS reduce duración EAD

Validez baja a 18 meses

Cambios aplican desde 2025

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunciaron una reducción significativa en el periodo máximo de validez de las autorizaciones de empleo (EAD) para varias categorías de inmigrantes, entre ellas asilados, refugiados y beneficiarios de protecciones contra la deportación.

El cambio, que recorta el periodo de cinco años a 18 meses, aplicará para todas las aplicaciones pendientes o presentadas a partir del 5 de diciembre de 2025.

La agencia sostiene que la medida busca reforzar la seguridad pública tras un ataque ocurrido la semana pasada en Washington DC.

USCIS confirmó que la nueva duración afectará tanto los permisos iniciales como las renovaciones.

Reducción en permisos de trabajo por seguridad nacional

📍 USCIS recorta vigencia de permisos de trabajo: de 5 años a solo 18 meses 🇺🇸 Las autoridades migratorias de Estados Unidos anunciaron un cambio importante:

Los EAD (permisos de trabajo) para no ciudadanos ya no serán válidos por 5 años, sino solo por 18 meses. 🔍 ¿Por qué?… pic.twitter.com/sObUj9HOKk — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) December 4, 2025

El director de USCIS, Joseph Edlow, explicó que “reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales”.

El funcionario atribuyó directamente la decisión al ataque perpetrado por un inmigrante afgano contra dos guardias nacionales en Washington DC.

TE PUEDE INTERESAR: Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio ‘Catahoula Crunch’

La reducción impactará a inmigrantes admitidos como refugiados, a quienes ya cuentan con estatus de asilado o tienen aplicaciones pendientes, y a quienes esperan por decisiones de protección contra la deportación.

También incluye a solicitantes de cancelaciones de remoción y a beneficiarios del Ajuste Nicaragüense y la Ley de Alivio Centroamericana.