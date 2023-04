Dicen la verdad del despido de Adamari López de Telemundo

La periodista Mandy Friedmann comparte información

¿Se va a Univision?

Periodista verdad Adamari López. La boricua más querida por todos hispanos ha sido despedida de Telemundo, esta fue la noticia más impactante en el mundo de los espectáculos, debido a que se dio a conocer que Adamari López dejaría el programa que la consideró su casa por más de una década “Hoy Día”.

A través de un comunicado, la cadena de Telemundo confirmó que la conductora dejaría de trabajar con ellos, tan solo unas cuantas horas de haber anunciado que el programa tendría una hora más de show. Ante esto Adamari, se despidió de su gente que por años estuvieron con ella en las buenas y en las malas.

Periodista dice la verdad de Adamari López

“Mi gente linda y querida, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no los acompañaré en Hoy Día”, expresó Adamari López en un video compartido en su cuenta de Instagram.

Luego agradeció lo buenos momento que pasó: “Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos los últimos años con los que pude compartir y aprender”, agregó.