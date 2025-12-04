Sufren las pequeñas empresas en EE.UU.: perdieron 120.000 empleos en noviembre
Publicado el 12/04/2025 a las 14:23
- Las pequeñas empresas lideraron la caída laboral con 120.000 puestos menos.
- Sectores como manufactura y servicios muestran debilidad.
- La incertidumbre económica limita la contratación.
Un nuevo informe de ADP revela un retroceso significativo en el empleo dentro del sector privado, especialmente entre negocios con menos de 50 trabajadores.
La economista jefe de ADP describió la situación como una desaceleración generalizada marcada por presión en costos, consumidores cautos y un entorno económico incierto.
El reporte destaca que, aunque medianas y grandes empresas aún suman personal neto, las pequeñas presentan el mayor deterioro en contratación.
Pequeñas empresas: el segmento más afectado
Las pequeñas empresas lideraron ampliamente la caída del empleo en noviembre, con una reducción de 120.000 puestos de trabajo.
Según ADP, la creación de empleo se mantuvo estancada durante la segunda mitad de 2025 y el crecimiento salarial mostró una tendencia a la baja.
Esto coincidió con sectores debilitados como manufactura, servicios profesionales, información y construcción.
Las pequeñas empresas enfrentan mayores retos debido a su menor liquidez y capacidad limitada para absorber costos derivados de tarifas, servicios públicos y otros factores económicos.
Pérdida de empleos: señales de alerta para la economía
El reporte señala que la pérdida de empleos en pequeñas empresas se debe en buena parte a presiones acumuladas por políticas económicas recientes.
De acuerdo con declaraciones citadas por NBC News, las guerras comerciales, recortes en atención médica y exenciones fiscales enfocadas en grandes corporaciones han dejado a los negocios comunes en desventaja.
Aunque medianas y grandes empresas todavía agregan algunos puestos, el ritmo se desacelera. Sectores clave como manufactura y servicios mantienen un desempeño débil, lo que podría anticipar un enfriamiento económico más amplio.
Impacto en emprendedores latinos
Muchos negocios hispanos operan como pequeñas empresas familiares y dependen de márgenes ajustados.
Un entorno donde los costos suben más rápido que los ingresos obliga a reducir personal o frenar expansiones.
La incertidumbre también complica decisiones de inversión o contratación para 2025.
Recomendaciones para propietarios hispanos
El informe sugiere medidas que pueden aliviar la presión: revisar flujo de caja con más frecuencia, priorizar retención antes que nuevas contrataciones, automatizar tareas administrativas y fortalecer la relación con clientes actuales.
También es útil explorar créditos fiscales o programas de apoyo estatales.
Qué sigue
El reporte de ADP llega mientras persiste un bloqueo temporal de datos oficiales.
El próximo informe federal, previsto para el 18 de diciembre, ayudará a determinar si la tendencia de pérdida de empleos continúa o si algunos sectores logran estabilizarse.