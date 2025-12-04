Sufren las pequeñas empresas en EE.UU.: perdieron 120.000 empleos en noviembre

Las pequeñas empresas lideraron la caída laboral con 120.000 puestos menos.

Sectores como manufactura y servicios muestran debilidad.

La incertidumbre económica limita la contratación.

Un nuevo informe de ADP revela un retroceso significativo en el empleo dentro del sector privado, especialmente entre negocios con menos de 50 trabajadores.

La economista jefe de ADP describió la situación como una desaceleración generalizada marcada por presión en costos, consumidores cautos y un entorno económico incierto.

El reporte destaca que, aunque medianas y grandes empresas aún suman personal neto, las pequeñas presentan el mayor deterioro en contratación.

Pequeñas empresas: el segmento más afectado

Las pequeñas empresas lideraron ampliamente la caída del empleo en noviembre, con una reducción de 120.000 puestos de trabajo.

Según ADP, la creación de empleo se mantuvo estancada durante la segunda mitad de 2025 y el crecimiento salarial mostró una tendencia a la baja.

Esto coincidió con sectores debilitados como manufactura, servicios profesionales, información y construcción.

Las pequeñas empresas enfrentan mayores retos debido a su menor liquidez y capacidad limitada para absorber costos derivados de tarifas, servicios públicos y otros factores económicos.