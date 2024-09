Pepe Aguilar confiesa que no quería que su hija Ángela se casara

“Lo quiero mucho a ese muchacho, pero me hubiera gustado que mi hija no se casara tan joven….».

Pepe confirmó que, como lo dictan las costumbres de su país, fue él quien corrió con todos los gastos de la ceremonia matrimonial de Ángela y Christian.

“Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chingué. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo:

‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?’ ¡Ni madres!”, expresó con humor.

El cantante sigue externando su total apoyo a Ángela, quien se ha visto envuelta en la polémica, después de anunciar su noviazgo y boda con Nodal.