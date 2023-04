Pepe Gámez habló en exclusiva con MundoNow

Habló sobre Aleida Núñez y las traiciones en el reality La tercera edición de La Casa de los Famosos, uno de los realitys que más ha tenido éxito en Latinoamérica, llegó a su fin, y con ello, Pepe Gámez quien quedó en tercer lugar, habló sobre la victoria de Madison Anderson y su relación con Aleida Núñez. El actor originario de Tamaulipas, México arrancó la entrevista agradeciendo a todo el público que lo alentó hasta el final tras los varios meses que estuvo dentro de la casa y no supo nada sobre el mundo exterior. Pepe Gámez de La Casa de los Famosos habló sobre su relación con Madison Los rumores sobre una posible relación entre Pepe y Madison surgieron cuando se encontraban en la casa, donde Pepe señaló que lleva una buena amistad con la modelo puertorriqueña y le gustaría que ella fuera su guía turística cuando viaje a Puerto Rico. “No sé si está soltera, si no lo está, la verdad es que encontré un ser humano maravilloso, una gran compañera, me ayudó a sobrevivir, no hubiera podido terminar en la casa si no hubiera sido por ella, cuando estaba triste me dio una voz de aliento, me echó porras, a lo mejor voy a Puerto Rico, me están invitando para allá y me encantaría que Madison sea la guía turística, me encanta que haya sido la ganadora.”, señaló Pepe.

¿Cuál es la relación de Pepe Gámez y Aleida tras el reality? Pepe Gámez y Aleida Núñez protagonizaron varios momentos románticos que los fanáticos nunca olvidarán, ante dicha supuesta relación, Pepe salió a declarar que le gustaría saber más de la cantante después de su viaje a Puerto Rico “Estoy seguro al 100 por ciento que ella no me perjudicó de ninguna manera, estoy consciente que a algunos del público no les pareció la relación (…) en la actualidad teníamos dos meses que se fue de la casa, la vi una hora y media mientras grabábamos un programa en vivo, me dijo ‘morrito, yo he estado bien, ojalá tu estés bien’, y quedamos en que cuando regresara de Puerto Rico, sentarnos y ver qué sucedió o cómo estamos.”, dijo Gámez.

¿Traiciones en la casa?, Pepe habla sobre quién fue el más “traicionero” del reality En el reality se vivieron muchas polémicas y traiciones, se le cuestionó al actor mexicano cómo fue haber lidiado con los comentarios y de igual manera mencionó si sufrió alguna traición en la casa. “En 3 meses y medio, la jefa nunca logró hacerme hablar mal de alguien en específico, cuando me forzaban a decir un nombre pues lo decía, pero para serte honesto quien más me traicionó fue mi propia boca, yo solito, entré a trabajar los defectos de Pepe, las inseguridades de Pepe, la hipocresía, si alguien me traicionó a mí, fue mi propia boca, no pude evitar la incomodidad con algún compañero y me iba a hablar con alguien.”, señaló el actor.

La final del reality tuvo grandes números en su tercera edición La final de tres horas de La Casa de los Famosos, que culminó cuando los conductores Sandarti y Jimena Gállego anunciaron a Madison Anderson Berríos como la ganadora de la tercera temporada, posicionó a Telemundo como la cadena hispana #1 durante el horario de 7-10pm, con un total de 522.000 adultos entre 18 a 49 años y más de 1.5 millones de televidentes totales, según Nielsen, si deseas visitar el Instagram oficial de MundoNow, haz click AQUÍ. Según Talkwalker Social Content Ratings, la final se clasificó como el programa #1 más social de la televisión hispana, y el #3 en toda la televisión abierta sin importar el idioma, con 240,000 interacciones totales, no te pierdas El Reencuentro este domingo, 30 de abril a las 7pm/6c, un especial que hace un recuento de los momentos más memorables de la competencia junto a la ganadora, los cuatro finalistas, exparticipantes e invitados especiales, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ. Archivado como: pepe gámez madison.

