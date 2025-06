Pepe Aguilar rompe el silencio sobre su distanciamiento con Emiliano: “Lo busqué en su momento”

“No conozco a la niña porque no me habla el güey,” expresó el intérprete de Por mujeres como tú con sinceridad y algo de resignación.

Una relación marcada por la separación desde la infancia

La distancia entre padre e hijo, según relató, tiene raíces en la infancia de Emiliano, quien creció con su madre lejos de la figura paterna.

Aguilar dejó claro que no fue él quien se alejó, sino que la madre del joven se lo llevó cuando la relación entre ambos ya no funcionaba.

“Pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá (…) Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, así es… pero no estoy acusando a nadie.”

Recordó que ese momento ocurrió hace más de tres décadas, cuando vivían en la Ciudad de México, y un día simplemente encontró su casa vacía. “Se llevó los muebles y el coche (…) Me dejó en una casa vacía,” relató con franqueza el artista.