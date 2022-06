Fans dicen que el cantante se ha portado muy “amargado” últimamente

Pepe Aguilar le ha llamado la atención a su hija

¿Ángela se ha vuelto muy rebelde?

Pepe Aguilar regaña Ángela: La familia Aguilar se ha convertido en una de las más queridas y exitosas, Pepe Aguilar es un cantante muy respetado por sus fanáticos. Las letras de sus canciones conmueven a más de uno. Por su parte, Ángela ha logrado brillar por si misma con su increíble voz, aunque por su personalidad ha dado mucho de que hablar.

Cada que Ángela Aguilar entona sus melodías es imposible que los presentes no se queden asombrados por la bella voz que tiene. Aunque últimamente ha mostrado una actitud muy “grosera” lo que ha logrado que muchos comiencen a dudar sobre su verdadera personalidad.

¿Ángela Aguilar es una grosera?

Mientras estaba arreglándose para su show en Morelia, Ángela Aguilar abrió una bolsa y dijo a la cámara que graba sus vlogs: “Alguien pidió un pan que yo no pedí”, y cuando mencionaba sobre las bebidas que podía consumir antes de cada concierto dijo: “No quiero decir marcas porque no me pagan.” ¿Por qué razón la habrá regañado su papá?

En otros momentos, la hija de Pepe Aguilar ya ha tenido algunos comportamientos que han sido criticados y la han llegado a tachar de ser una grosera. En otra ocasión fue cuando Leonardo Aguilar se encontraba haciendo un live en Instagram quiso grabar a su hermana diciendo: “Hay que enseñar a Ángela. ¿Te enseñamos, Ángela?”, a lo cual la intérprete de “Dime Como Quieres”, responde con un rotundo “¡Cállate, baboso!”.