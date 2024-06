Pepe Aguilar recibe ataques de fans por culpa de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Y como no ha dado declaraciones, la presión mediática se ha hecho presente en las plataformas digitales.

En el más reciente post que ha realizado, ha sido donde los internautas no dudaron en manifestarse dentro de los comentarios.

Por lo que no se ha dado el momento en que el intérprete opine sobre la nueva relación de Ángela.

En la fotografía que recientemente publicó el papá de Ángela Aguilar, se le ve posando junto a dos mujeres, generando controversia.

Pero recordemos que en este viaje no va solo, sino que se encuentra con su esposa Aneliz.

«Ya sé que no son de China las Geishas OK ????….. Pero no lo pude resistir», colocó el intérprete de ‘Cruz de olvido’ dentro de la descripción.

Mientras el cantante se encuentra buscando un punto de relajación en este tiempo de distracción, la polémica lo sigue rodeando.