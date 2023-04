Y es que ante dicha noticia, los Aguilar reaccionaron de forma bastante triste, pues tanto Ángela como Leonardo le dedicaron canciones al hijo de Maribel Guardia, sin embargo quien faltaba de pronunciarse era Pepe Aguilar, quien no dudó en hacer un gran gesto en pleno concierto.

Pepe Aguilar le dedica canción a Julián Figueroa: Estos días han sido bastante oscuros para la música regional mexicana, pues con el sensible fallecimiento de Julián Figueroa quien era bastante joven y tenía toda una vida y larga carrera musical por delante, la industria musical se vistió de luto.

Pepe Aguilar le dedica canción a Julián Figueroa: “Qué gran gesto”

La reacción de la gente hacia el detalle que tuvo Pepe Aguilar de dedicar un tema en memoria de Julián Figueroa, fue bastante positiva, pues a través del TikTok de Pablo Charga, quién compartió el video de Aguilar, las reacciones llegaron de forma inmediata.

“¡La piel se pone chinita! Muy buen detalle del señor Pepe Aguilar. QEPD Julián”, “Se me hizo un nudo en la garganta”, “Qué gran detalle este es un señorón”, “La vida no la tenemos comprada, nadie sabe si el día de mañana despertamos, Julián es un claro ejemplo”, “Sigo sin creer que ya no esté”.