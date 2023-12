Pepe Aguilar hace transmisión ‘alcoholizado’ y se pelea con fan (VIDEO)

El intérprete de «Prometiste» no solo exhibió su supuesto consumo de whisky ante las cámaras, sino que también se vio envuelto en una disputa con un seguidor.

«Todos somos hijos de Dios, aunque algunos sean unos hijos de la… eh, seguimos siendo hijos de Dios, por favor, no se pierdan en tarugadas, carajo», aseguró el famoso.

La Polémica se Desata para Pepe Aguilar

«Se me hace increíble que el público siga perdiendo energía en el tema». No obstante, su enojo no disminuyó y lanzó fuertes críticas contra aquellos que lo cuestionaban.

«Se me hace una verdadera pendej…. No que me llegue, sino de que perdamos energía con esas jaladas. O sea, tus energías las gastas para decir esas pendej…».

Cabe destacar que, esta no es la primera vez que Pepe Aguilar reacciona de manera contundente ante críticas o comentarios incómodos.

Anteriormente, ha respondido a personas que han insultado o recordado las declaraciones de su hija Ángela, quien afirmó tener nacionalidad argentina.