Aseguran que Pepe Aguilar no está contento con la relación de su hija Ángela con Nodal

“Ellos se conocieron hace años. Antes de su canción que se volvió un éxito. Él le mandó canciones para que ella grabara, pero, por algo no sucedió nada hasta el dueto», dijeron algunos conocidos de la cantante.

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, reveló detalles de su relación. Dijo que su historia de amor con el intérprete de “Probablemente” no es nueva.

«Ángela vive un sueño de princesa.» Pero no todo es color de rosa. Pepe Aguilar, padre de Ángela, no está contento con esta relación.

Los fanáticos se mantienen atentos a la reacción de Pepe Aguilar. Es conocida la cercanía que tiene con su hija.

Los conocidos de la cantante aseguran que Pepe no está de acuerdo con la relación: «Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 y ella apenas 20», dijeron.

«Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal y eso no lo vio venir», aseguraron.

«Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada. No enamorada, pero si emocionada. Conociéndola, sé que seguirá con Nodal hasta donde tenga que llegar”, mencionaron.