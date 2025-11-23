Buscar
Pepe Aguilar defiende a Ángela y manda mensaje a mexicanas

El cantante pidió menos ataques entre mujeres mientras defendía a su hija del acoso digital, en medio de un contexto marcado por burlas.
Por 
2025-11-23T21:56:30+00:00
Pepe Aguilar manda mensaje a las mexicanas/Foto: Archivo MundoNOW vía Getty Images

Publicado el 11/23/2025 a las 16:56

  • Pepe Aguilar defiende a Ángela
  • Llama a unidad femenina
  • “Amoooor” se vuelve merch

Durante el reciente concierto de Ángela Aguilar en El Paso, Texas, su padre Pepe Aguilar aprovechó un momento detrás de la cabina de audio para enviar un mensaje reflexivo sobre la forma en que las mujeres mexicanas se relacionan entre ellas en redes sociales.

El cantante de 57 años expresó su deseo de que exista más apoyo y menos enfrentamientos entre compatriotas, especialmente entre mujeres.

Mientras Ángela brillaba en el escenario, Pepe grabó un video que circula en redes sociales y que fue retomado por el programa De Primera Mano.

En él, lanzó una crítica clara sobre el comportamiento en plataformas digitales y la manera en que se juzga a figuras públicas.

“Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”

Pepe Aguilar manda mensaje
Pepe Aguilar defiende a Ángela y lanza mensaje-Foto: Archivo MundoNOW vía Getty Images

Pepe Aguilar comenzó su mensaje con una petición directa hacia el público mexicano.

“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de ‘fregarse’ entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, expresó durante la grabación. El cantante reforzó sus palabras con lo que aseguró eran datos estadísticos relacionados con redes sociales.

“Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros, en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos. Está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Loco, loco”, comentó.

Tras compartir su reflexión, enfocó la cámara hacia el escenario y señaló con convicción que Ángela Aguilar “sí canta”.

Ángela, en medio de críticas por su relación con Nodal

Desde que Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron su relación sentimental, la cantante ha sido blanco de ataques y burlas en redes sociales.

Los usuarios la han señalado como responsable de la ruptura entre Nodal y Cazzu, acusaciones que la pareja ha negado públicamente.

Este contexto ha provocado que cada aparición pública de Ángela sea observada y comentada de manera intensa.

La defensa de Pepe Aguilar llega luego de meses en los que su hija ha estado bajo el escrutinio digital más duro de su carrera.

Del “Amoooor” a la mercancía oficial

Un ejemplo reciente del “hate” ocurrió el día de la boda civil de Ángela y Nodal, cuando se viralizó un video en el que ella agradece un reconocimiento de Premios Juventud y cierra con un cariñoso “Amooor”.

La frase pronto se convirtió en burla, pero la propia Ángela la ha adoptado con humor, al punto de convertirla en mercancía oficial.

El 20 de noviembre, Nodal posó en backstage con una gorra que decía “¡Amoooor!” y añadió a la imagen: “Un gran show conlleva a un gran merch”.

Pepe Aguilar también se sumó a la tendencia de forma irónica: “Aquí viniendo a ver a ¡Amoooor! … P.D. Gracias por agotar el merch”, escribió en Instagram.

 

Un llamado a la empatía

La postura de Pepe Aguilar refleja la tensión que se ha generado en torno a su hija y su deseo de que el público mexicano adopte una actitud más solidaria.

Entre críticas, memes, declaraciones y merch viral, Ángela Aguilar continúa presentándose ante sus seguidores mientras su padre insiste en un mensaje de unidad y respeto.

