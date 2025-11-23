Pepe Aguilar defiende a Ángela y manda mensaje a mexicanas

Pepe Aguilar defiende a Ángela

Durante el reciente concierto de Ángela Aguilar en El Paso, Texas, su padre Pepe Aguilar aprovechó un momento detrás de la cabina de audio para enviar un mensaje reflexivo sobre la forma en que las mujeres mexicanas se relacionan entre ellas en redes sociales.

El cantante de 57 años expresó su deseo de que exista más apoyo y menos enfrentamientos entre compatriotas, especialmente entre mujeres.

Mientras Ángela brillaba en el escenario, Pepe grabó un video que circula en redes sociales y que fue retomado por el programa De Primera Mano.

En él, lanzó una crítica clara sobre el comportamiento en plataformas digitales y la manera en que se juzga a figuras públicas.

“Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”

Pepe Aguilar comenzó su mensaje con una petición directa hacia el público mexicano.

“Ojalá pronto los mexicanos, especialmente las mexicanas, dejen de ‘fregarse’ entre sí. Todos estamos en el mismo barco. Está bien loco que las chavas se acaben a las chavas”, expresó durante la grabación. El cantante reforzó sus palabras con lo que aseguró eran datos estadísticos relacionados con redes sociales.

“Aquí sí les voy a decir la verdad. En datos duros, en redes sociales, los hombres no somos tan argüenderos. Está bien loco que México sea el país que más se acaba estadísticamente a sus compatriotas. Loco, loco”, comentó.

Tras compartir su reflexión, enfocó la cámara hacia el escenario y señaló con convicción que Ángela Aguilar “sí canta”.