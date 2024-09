Pepe Aguilar confiesa que tuvo que pagar la boda de su hija Ángela y Christian Nodal

Pepe Aguilar pagó la boda de su hija

Su matrimonio con Nodal causó polémica

El cantante subió el número de sus seguidores

¡Nadie lo hubiera imaginado! Recientemente, Pepe Aguilar ofreció una reveladora entrevista.

En esta charla, el cantante mexicano confesó que tuvo que pagar la boda de su hija, Ángela Aguilar, y Christian Nodal.

Cabe recordar que los jóvenes artistas unieron sus vidas el pasado 24 de julio en medio de una gran polémica.

Poco más de un mes después, el intérprete de Por mujeres como tú reveló lo inesperado.

«No tenía otra opción»

Fue en una charla que tuvo en Los 40 Colombia que Pepe Aguilar confesó que tuvo que pagar la boda de su hija Ángela.

No obstante, reconoció que no quería hacerlo, pero no tenía otra opción: «¡Me ching…!», dijo.

«¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo? Ni madr…”», comentó sin poder contener la risa.

A diferencia de lo que muchos creen, no es que Nodal sea tacaño, si no que en México se acostumbra que el papá de la novia pague todo.