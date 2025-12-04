Se acerca el peor escenario económico para EE.UU. ¿Qué dicen expertos?
Publicado el 12/04/2025 a las 14:15
- Economistas anticipan el peor escenario económico para EE.UU. en 2026.
- Inflación alta y crecimiento débil complican las políticas de la Fed.
- Vivienda, salarios y aranceles empujan los precios al alza.
Un análisis del Royal Bank of Canada advierte que la economía estadounidense podría encaminarse hacia un escenario de crecimiento bajo e inflación elevada durante 2026.
Los expertos señalan que 2025 ya se perfila como un año confuso, marcado por distorsiones de datos, tensiones comerciales y políticas migratorias que afectan los indicadores.
En ese contexto, el impacto acumulado dificulta que la Reserva Federal pueda estimular la economía sin arriesgar un aumento mayor en los precios.
Peor escenario económico ¿Cuáles son las señales que preocupan?
Según los analistas del RBC, el país podría enfrentar el peor escenario económico reciente: una etapa de inflación persistente combinada con crecimiento débil.
La inflación subyacente se mantendría por encima del 3% durante gran parte del año, situación problemática porque limita la capacidad de la Fed para recortar tasas sin presionar aún más los precios.
Los economistas destacan que el crecimiento salarial es insuficiente para contrarrestar el aumento de precios en general.
En septiembre, el salario promedio aumentó solo un 3.8% interanual, un ritmo que no compensa el aumento en los servicios básicos.
Estanflación en Estados Unidos: qué la impulsa
El estudio identifica varios factores que refuerzan el riesgo de estanflación en Estados Unidos. Según Eric Gaus, economista jefe de Dodge Construction Network, la estanflación es una combinación de economía estancada y altos niveles de inflación.
Malas noticias para Trump: expertos aseguran que la economía de Estados Unidos entró en una etapa de «estanflación prematura» https://t.co/VNEPfCcOsD
— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) September 13, 2025
- Uno de ellos es el costo de la vivienda, que sigue creciendo.
El índice Case-Shiller registró un incremento de 1.3% interanual, y el alquiler equivalente subió 3.7%, lo que presiona la inflación de servicios.
- Los precios de los bienes también muestran aumentos sostenidos.
La inflación de bienes alcanzó un ritmo anualizado de 1.8% debido a una recuperación en la demanda y a los aranceles recíprocos impulsados por el presidente Trump. Estos aranceles, según los analistas, continuarán empujando los precios en los próximos años.
- Otro punto clave es el auge de la inversión en centros de datos y tecnología de IA.
Aunque impulsa el crecimiento, el RBC señala que aún no se traduce en productividad, por lo que el impacto económico no compensa los costos generales.
¿Cómo podría afectar a los latinos que viven en Estados Unidos?
Un escenario de estanflación afecta directamente a los hogares hispanos.
Con salarios que no mantienen el ritmo de la inflación, las familias podrían enfrentar mayores dificultades para cubrir vivienda, servicios y alimentos.
Además, un entorno económico incierto dificulta acceder a crédito o financiar emprendimientos.
Qué sigue
El banco anticipa que 2026 podría consolidar este escenario si los precios continúan en ascenso y el crecimiento económico permanece estancado.
Para la Fed, será uno de los desafíos más complejos de la última década.