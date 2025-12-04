Se acerca el peor escenario económico para EE.UU. ¿Qué dicen expertos?

Economistas anticipan el peor escenario económico para EE.UU. en 2026.

Inflación alta y crecimiento débil complican las políticas de la Fed.

Vivienda, salarios y aranceles empujan los precios al alza.

Un análisis del Royal Bank of Canada advierte que la economía estadounidense podría encaminarse hacia un escenario de crecimiento bajo e inflación elevada durante 2026.

Los expertos señalan que 2025 ya se perfila como un año confuso, marcado por distorsiones de datos, tensiones comerciales y políticas migratorias que afectan los indicadores.

En ese contexto, el impacto acumulado dificulta que la Reserva Federal pueda estimular la economía sin arriesgar un aumento mayor en los precios.

Peor escenario económico ¿Cuáles son las señales que preocupan?

Según los analistas del RBC, el país podría enfrentar el peor escenario económico reciente: una etapa de inflación persistente combinada con crecimiento débil.

La inflación subyacente se mantendría por encima del 3% durante gran parte del año, situación problemática porque limita la capacidad de la Fed para recortar tasas sin presionar aún más los precios.

Los economistas destacan que el crecimiento salarial es insuficiente para contrarrestar el aumento de precios en general.

En septiembre, el salario promedio aumentó solo un 3.8% interanual, un ritmo que no compensa el aumento en los servicios básicos.