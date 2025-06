¿Qué pasaría si EE. UU. ataca Irán? Las implicaciones militares y estratégicas

El Pentágono enfrenta una amenaza directa sobre el terreno en el Medio Oriente, con alrededor de 40,000 tropas estadounidenses desplegadas en bases estratégicas desde Baréin hasta Siria.

A esta cifra se suman miles de ciudadanos estadounidenses que viven y trabajan en la región.

La vulnerabilidad de estas fuerzas es una preocupación clave.

Un ataque contra Irán podría desencadenar represalias que pongan en peligro a estos soldados.

— ArmyTimes (@ArmyTimes) June 18, 2025