El Pentágono ha recibido “varios cientos” de nuevos reportes de ovnis

Una nueva oficina del Pentágono establecida para dar seguimiento a reportes de objetos voladores no identificados ha recibido “varios cientos” de reportes nuevos, pero hasta ahora ninguna evidencia de vida extraterrestre, dijo su director a la prensa el viernes.

La Oficina de Resolución de Anomalías (AARO, por sus siglas en inglés) fue establecida en julio y es responsable no sólo de rastrear objetos no identificados en el cielo, sino también bajo el agua o en el espacio, o de potencialmente cualquier objeto que tenga la capacidad de pasar de un ámbito a otro.

La oficina fue creada luego de más de un año de prestar atención a objetos voladores no identificados que pilotos militares han observado, pero que en ocasiones han sido renuentes a reportar por temor a ser estigmatizados, según detalla la Agencia The Associated Press.