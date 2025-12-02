Pentágono defiende bombardeos contra presuntas narcolanchas como acción antiterrorista

Pentágono defiende ataques

Tripulantes señalados como terroristas

Crece polémica por bombardeos

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió este martes la legalidad de los recientes ataques estadounidenses contra presuntas narcolanchas.

Aseguró que las personas que viajan en ellas “son terroristas” identificados plenamente por los equipos de inteligencia.

Wilson afirmó que la inteligencia estadounidense tiene “sin lugar a dudas” la identificación de los tripulantes atacados.

Pentágono defiende ataques a narcolanchas y lanza justificación oficial

🇺🇸🗣️ La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió que los ataques estadounidenses contra lanchas, a las que EU acusa de transportar drogas, son legales porque las personas que viajan en ellas «son terroristas»https://t.co/WyO9EkSaR5 — El Universal (@El_Universal_Mx) December 2, 2025

Sostuvo que no puede revelar cómo se obtiene esta información porque podría exponer métodos operativos, según El Diario NY.

Indicó que todos los abogados militares y civiles han validado la designación de los tripulantes como terroristas.

TE PUEDE INTERESAR: Patrulla Fronteriza alista arrestos masivos en Nueva Orleans

La funcionaria destacó que conocen qué transportan, su punto de origen y su destino final.

Recalcó que, según su versión, el objetivo de estas embarcaciones es llevar drogas a las costas de Estados Unidos.

Agregó que estas drogas “matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses”.