Pentágono defiende bombardeos contra presuntas narcolanchas como acción antiterrorista
Publicado el 12/02/2025 a las 13:53
La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, defendió este martes la legalidad de los recientes ataques estadounidenses contra presuntas narcolanchas.
Aseguró que las personas que viajan en ellas “son terroristas” identificados plenamente por los equipos de inteligencia.
Wilson afirmó que la inteligencia estadounidense tiene “sin lugar a dudas” la identificación de los tripulantes atacados.
Sostuvo que no puede revelar cómo se obtiene esta información porque podría exponer métodos operativos, según El Diario NY.
Indicó que todos los abogados militares y civiles han validado la designación de los tripulantes como terroristas.
La funcionaria destacó que conocen qué transportan, su punto de origen y su destino final.
Recalcó que, según su versión, el objetivo de estas embarcaciones es llevar drogas a las costas de Estados Unidos.
Agregó que estas drogas “matan y dañan a los ciudadanos estadounidenses”.
Marco político y ampliación de capacidades
Wilson aseguró que el presidente se toma “muy en serio” este tema.
Recordó que la designación de ciertos grupos como organizaciones terroristas abrió nuevas facultades al Departamento de Guerra.
Explicó que esa clasificación permite actuar de maneras que antes no estaban autorizadas.
La portavoz sostuvo que estos cambios han ampliado el margen de acción militar en operaciones contra presuntas narcolanchas.
Evito responder si el Departamento está realizando evaluaciones posteriores a los ataques.
La pregunta surgió por la polémica generada tras el primer ataque del 2 de septiembre.
Ataques previos y cifras confirmadas
The Washington Post informó la semana pasada que, en ese operativo inicial, se habría realizado un segundo ataque.
Según fuentes citadas por el medio, este segundo bombardeo buscaba matar a dos supervivientes del primer impacto.
La información fue atribuida a funcionarios anónimos.
Wilson no abordó directamente ese reporte durante su comparecencia.
El Pentágono confirmó que, desde el despliegue militar en el sur del Caribe frente a las costas de Venezuela, se han ejecutado 21 ataques.
Estos ataques han sido dirigidos contra presuntas narcolanchas.
La cifra oficial establece que 82 tripulantes han muerto en esas operaciones.
El Departamento sostiene que todas las acciones se enmarcan dentro de las nuevas capacidades legales derivadas de la designación de organizaciones terroristas.