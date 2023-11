Mitos y Leyendas: Una historia de paciencia y reflexión, las tres pipas

Fumo durante 30 minutos. De nuevo sintió que algo se apoderó de él, no obstante, aún no sabía de qué se trataba. Cuando concluyó, regresó con el viejo.

Tercera pipa

Ya con el cacique el hombre dijo, «ahora no siento ganas de golpear o pelear. Iré a donde él y le haré reproche por lo que me hizo. De esta forma, pasará vergüenza enfrente de todos sus familiares y amigos y no me ofenderá de nuevo.

El sabio le dijo que está bien, que lo que planeaba le parecía adecuado. Antes de partir, le sugirió que se fumara una tercera pipa en el árbol sagrado.

El hombre estaba confundido, pero aceptó el consejo de su líder. En el árbol, fumó de nuevo. Esta vez estaba enojado por lo la petición, pero, luego de un rato, su irá y enojo se esfumaron cuan humo de pipa.

Cuando regresó con el cacique, el hombre le dijo algo totalmente diferente a lo que había ocurrido en las veces anteriores.