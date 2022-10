Fanáticos se encuentran emocionados

Lucharán en importante juego

Decisivo para la temporada universitaria

Desde hace un par de minutos se encuentra en tendencia los nombres de ambos equipos universitarios. Pues hoy estarán dispuestos a dejar todo en la cancha. Penn State vs. Michigan, se disputan en importante juego de la temporada.

El fútbol de Michigan está listo para su partido más importante de la temporada. Los Wolverines comenzaron al mediodía EDT con el invicto No. 10 Penn State Nittany Lions. La semana pasada, contra Indiana, el maíz y el azul no contaron con algunos jugadores clave como Roman Wilson, Erick All, Cade McNamara y Nihai Hill-Green.

Penn State vs. Michigan, se disputan en importante juego de la temporada

Michigan recibió un poco de ayuda contra los Nittany Lions el sábado. Los Wolverines devuelven su amenaza en Roman Wilson. Después de una ausencia de juego, Wilson regresará a la alineación y agregará el elemento de velocidad al campo, según York Daily Récord.

Los Wolverines aún no cuentan con Erick All, Nihai Hill-Green ni Cade McNamara. Pero el mariscal de campo Cade McNamara se vio lanzando algunos pases durante los calentamientos previos al juego. Parecería que está progresando y que podría jugar uno o dos partidos más.