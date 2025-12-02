Buscar
Inicio » Deportes » Aficionado de Chivas rompe su pantalla tras penal fallado por ‘Chicharito’ (Video)

Aficionado de Chivas rompe su pantalla tras penal fallado por ‘Chicharito’ (Video)

Un aficionado de Chivas rompió su pantalla tras el penal fallado por Chicharito ante Cruz Azul. El delantero suma 16 penales errados en su carrera.
Por 
2025-12-02T01:29:53+00:00
Foto: Captura Video

Publicado el 12/01/2025 a las 20:29

El penal fallado por Javier ‘Chicharito’ Hernández en los Cuartos de Final ante Cruz Azul provocó una ola de reacciones entre la afición de Chivas, pero una en especial se volvió viral: un seguidor rojiblanco rompió su pantalla a golpes tras ver el fallido disparo del delantero.

Al minuto 83 del partido de vuelta, con el marcador 2-2 global, Chicharito tuvo la oportunidad de adelantar a Chivas desde los once pasos. Pero el balón se fue a las gradas del Olímpico Universitario, dejando escapar una chance clave de clasificar a semifinales del Apertura 2025.

Reacción viral: rompió su TV a golpes

En redes sociales circula el video de un hincha furioso que, tras ver el penal, golpea su pantalla repetidamente, incluso cuando ya había caído al suelo. La escena refleja la frustración total de los seguidores por la falla de su ídolo.

@linomartinez3910 Sin tele sin liguilla sin nada 💔💔😭🐐🐐🐐#chivas #chicharito #amoralfutbol❤⚽️❤🤩 ♬ Dos Soledades – Julieta Venegas

Chicharito y sus números desde el manchón

El delantero mexicano tiene un historial irregular desde el punto penal: ha cobrado 32 penales en su carrera y ha fallado 16. Su efectividad del 50% contrasta con su prestigio goleador.
Con Chivas, ha fallado sus últimos tres penales consecutivos, incluyendo este ante Cruz Azul.

Penal fallado por Chicharito desata furia de aficionado
Penal fallado por Chicharito desata furia de aficionado / Foto: Captura Video

📌 Penales fallados con Chivas:

  • Indios (2009)

  • San Luis (2010)

  • Cruz Azul (2025)

