Trump exige pena de muerte para demócratas por video
Publicado el 11/20/2025 a las 21:34
- Trump exige castigo extremo
- Demócratas llaman a desobediencia
- Crece tensión política nacional
Segun informa El financiero, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra un grupo de legisladores demócratas que difundió un video exhortando a los empleados del Gobierno y a miembros del Ejército a no acatar órdenes que violen la ley, a quienes acusó de sedición y sugirió que deberían enfrentar la pena de muerte.
En una serie de publicaciones en redes sociales, Trump afirmó que los demócratas involucrados incurrieron en “comportamiento sedicioso al más alto nivel” al pedir que las fuerzas armadas rechacen cualquier instrucción que consideren ilegal.
El mandatario calificó a los seis legisladores como “traidores” y escribió que “cada uno de estos traidores a nuestro país debe ser arrestado y juzgado”, enfatizando que sus palabras no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia.
Según Trump, las declaraciones contenidas en el video representan una amenaza directa para el país y, por ello, aseguró que “debe darse un ejemplo” para evitar que mensajes similares se repitan en el futuro.
Trump intensifica retórica y aumenta polémica
🔴 Trump propone pena de muerte para los demócratas que pidieron a los militares desobedecer órdenes «ilegales». pic.twitter.com/jy0fUTUb1z
— El Economista (@eleconomista) November 20, 2025
En otra publicación, el presidente añadió que el comportamiento que atribuye a los legisladores es “castigable con la muerte”, elevando el tono de sus acusaciones y ubicando el mensaje en un nivel extremo dentro del discurso político reciente.
Las declaraciones de Trump ocurrieron en medio de un aumento de tensión y retórica incendiaria, mientras la Casa Blanca enfrenta dificultades para contener cuestionamientos de votantes relacionados con asuntos económicos.
Estas tensiones también coinciden con un fallido intento del mandatario por convencer a legisladores de bloquear un proyecto de ley que exige divulgar documentos sobre la investigación del financiero Jeffrey Epstein.
En su actividad en redes sociales, Trump también republicó el mensaje de un usuario que pedía colgar a los demócratas involucrados, ampliando la polémica y encendiendo más críticas en el espacio político.
Pena de muerte mencionada tras video demócrata
«Don’t give up the ship.»
A group of Democratic lawmakers with military and intelligence backgrounds release a viral video urging troops to “refuse illegal orders.”
Secretary of War Pete Hegseth fires back, calling it “Stage 4 TDS.” pic.twitter.com/eSVjzriZdm
— Fox News (@FoxNews) November 19, 2025
El video original que desencadenó la reacción del presidente incluía a seis legisladores demócratas con experiencia militar o en seguridad nacional, quienes hicieron un llamado a los empleados públicos a defender la Constitución.
En ese video, los demócratas subrayaron que los miembros del Gobierno y del Ejército están obligados a desobedecer órdenes ilegales, aunque no especificaron ningún caso concreto ni mencionaron acciones particulares del mandatario.
Trump, sin embargo, interpretó el mensaje como un llamado a la rebelión dentro del aparato gubernamental y militar, acusando directamente a los legisladores de incitar a una ruptura institucional.
El presidente ha recurrido con frecuencia a la acusación de “traición” o “sedición” contra personas, movimientos y figuras políticas que considera opositoras.
Historial de acusaciones y clima de confrontación
En ocasiones anteriores, Trump ha utilizado esos términos para referirse al movimiento Black Lives Matter, al expresidente Barack Obama, al exdirector del FBI James Comey y a distintos funcionarios del propio FBI.
También ha dirigido estas acusaciones a medios de comunicación y sectores que han cuestionado decisiones de su gobierno, utilizando el lenguaje de sedición como parte de su estrategia retórica.
No obstante, su sugerencia de que los legisladores demócratas vinculados al video podrían enfrentar la pena de muerte elevó la gravedad de sus afirmaciones y atrajo una nueva ola de críticas.
Analistas políticos han señalado que la mención explícita del castigo capital podría amplificar la atención pública sobre el video, generando un efecto contrario al esperado por el presidente.
Crisis política y atención sobre sedición
Las publicaciones del mandatario también se dieron mientras su administración intenta desviar la atención de problemas internos relacionados con el costo de vida y la presión inflacionaria, temas que se han convertido en preocupación clave para el electorado.
La Casa Blanca ha buscado reorientar la conversación pública hacia temas de seguridad nacional y amenazas internas, una estrategia que ha utilizado repetidamente durante momentos de tensión política.
El video de los legisladores demócratas circuló ampliamente en redes sociales y generó reacciones divididas entre usuarios que lo interpretaron como un llamado a defender la legalidad y quienes lo vieron como una provocación política.
Aunque el contenido del mensaje se centraba en recordar la obligación constitucional de rechazar órdenes ilegales, Trump lo presentó como una amenaza directa al liderazgo presidencial.