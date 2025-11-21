Trump exige pena de muerte para demócratas por video

Trump exige castigo extremo

Demócratas llaman a desobediencia

Crece tensión política nacional

Segun informa El financiero, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra un grupo de legisladores demócratas que difundió un video exhortando a los empleados del Gobierno y a miembros del Ejército a no acatar órdenes que violen la ley, a quienes acusó de sedición y sugirió que deberían enfrentar la pena de muerte.

En una serie de publicaciones en redes sociales, Trump afirmó que los demócratas involucrados incurrieron en “comportamiento sedicioso al más alto nivel” al pedir que las fuerzas armadas rechacen cualquier instrucción que consideren ilegal.

El mandatario calificó a los seis legisladores como “traidores” y escribió que “cada uno de estos traidores a nuestro país debe ser arrestado y juzgado”, enfatizando que sus palabras no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia.

Según Trump, las declaraciones contenidas en el video representan una amenaza directa para el país y, por ello, aseguró que “debe darse un ejemplo” para evitar que mensajes similares se repitan en el futuro.

Trump intensifica retórica y aumenta polémica

🔴 Trump propone pena de muerte para los demócratas que pidieron a los militares desobedecer órdenes «ilegales». pic.twitter.com/jy0fUTUb1z — El Economista (@eleconomista) November 20, 2025



En otra publicación, el presidente añadió que el comportamiento que atribuye a los legisladores es “castigable con la muerte”, elevando el tono de sus acusaciones y ubicando el mensaje en un nivel extremo dentro del discurso político reciente.

Las declaraciones de Trump ocurrieron en medio de un aumento de tensión y retórica incendiaria, mientras la Casa Blanca enfrenta dificultades para contener cuestionamientos de votantes relacionados con asuntos económicos.

Estas tensiones también coinciden con un fallido intento del mandatario por convencer a legisladores de bloquear un proyecto de ley que exige divulgar documentos sobre la investigación del financiero Jeffrey Epstein.

En su actividad en redes sociales, Trump también republicó el mensaje de un usuario que pedía colgar a los demócratas involucrados, ampliando la polémica y encendiendo más críticas en el espacio político.