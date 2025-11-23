Pemex aclara polémica y niega vínculo con el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo

Pemex niega vínculo con Fátima Bosch

Aclaran contrato pasado

Triunfo sin injerencias

Petróleos Mexicanos (Pemex) salió al paso de las especulaciones que surgieron tras el triunfo de Fátima Bosch Fernández en la edición más reciente de Miss Universo, celebrada en Tailandia.

La empresa estatal negó cualquier tipo de relación entre el resultado del certamen y el hecho de que el padre de la nueva reina mexicana forme parte de su plantilla laboral.

La respuesta de Pemex se dio luego de que su publicación de felicitación hacia la tabasqueña generara teorías sobre un posible conflicto de interés.

Las dudas se intensificaron debido a los señalamientos previos alrededor del certamen, incluida la renuncia de jueces y la polémica con el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil.

Pemex rechaza cualquier vínculo con Miss Universo

En un comunicado difundido en su cuenta de X, la petrolera fue tajante al desmarcarse del triunfo de Bosch y de cualquier especulación que sugiriera influencia en el concurso.

“Pemex informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V.”, señaló la institución.

La empresa enfatizó que actualmente no existe relación contractual vigente con dichas compañías.

El mensaje buscó cortar de raíz las versiones que afirmaban un vínculo entre ese contrato y el empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo México.