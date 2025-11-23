Pemex aclara polémica y niega vínculo con el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo
Publicado el 11/23/2025 a las 16:06
- Pemex niega vínculo con Fátima Bosch
- Aclaran contrato pasado
- Triunfo sin injerencias
Petróleos Mexicanos (Pemex) salió al paso de las especulaciones que surgieron tras el triunfo de Fátima Bosch Fernández en la edición más reciente de Miss Universo, celebrada en Tailandia.
La empresa estatal negó cualquier tipo de relación entre el resultado del certamen y el hecho de que el padre de la nueva reina mexicana forme parte de su plantilla laboral.
La respuesta de Pemex se dio luego de que su publicación de felicitación hacia la tabasqueña generara teorías sobre un posible conflicto de interés.
Las dudas se intensificaron debido a los señalamientos previos alrededor del certamen, incluida la renuncia de jueces y la polémica con el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil.
Pemex rechaza cualquier vínculo con Miss Universo
En un comunicado difundido en su cuenta de X, la petrolera fue tajante al desmarcarse del triunfo de Bosch y de cualquier especulación que sugiriera influencia en el concurso.
“Pemex informa que conforme a la debida diligencia se firmó un contrato por 11 meses en febrero de 2023 con las empresas que participaron en conjunto Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V.”, señaló la institución.
La empresa enfatizó que actualmente no existe relación contractual vigente con dichas compañías.
El mensaje buscó cortar de raíz las versiones que afirmaban un vínculo entre ese contrato y el empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo México.
El antecedente del padre de Fátima Bosch
La reina de belleza es hija de Bernardo Bosch Hernández, subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.
En 2019, cuando fungía como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social, fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública durante diez años.
En ese periodo, Bosch Hernández también trabajó como asesor en Pemex Exploración y Producción, instancia en la que se adjudicó un contrato a Rocha Cantú, hecho que avivó la polémica actual.
Sin embargo, Pemex insistió en que ese antecedente no guarda relación con el concurso ni con el resultado obtenido por su hija.
La postura final de Pemex ante la controversia
En su mensaje público, la petrolera aclaró además que no tiene, ni ha tenido, injerencia alguna con los directivos del certamen de Miss Universo.
“Pemex aclara que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo y que la publicación de felicitación a Fátima Bosch Fernández se realizó en el marco del entusiasmo popular por su triunfo”, añadió la institución.
La empresa también reiteró que su felicitación fue un gesto espontáneo hacia una mexicana que hizo historia y no un indicio de alguna relación indebida.
Con estas declaraciones, Pemex busca frenar las especulaciones que rodean un triunfo que ha estado marcado por controversias, celebraciones y un interés público creciente, según ‘El Economista‘.