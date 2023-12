John Leguizamo: toda una vida de papeles eclécticos

Una mirada a las películas de John Leguizamo.

Es uno de los actores más versátiles.

Prestó su voz a Sid el Perezoso.

Nacido el 22 de julio de 1960, John Leguizamo ha dejado una marca significativa como actor, comediante y productor de cine estadounidense.

Su trayectoria en las artes escénicas comenzó con la comedia en vivo en la ciudad de Nueva York, lo que inició su camino hacia una carrera destacada.

La versatilidad de Leguizamo como actor se refleja en sus diversos roles, desde prestar su voz al querido personaje Sid el Perezoso en la franquicia Ice Age hasta sus aclamados espectáculos unipersonales en Broadway.

Algunas de las películas más destacadas de John Leguizamo incluyen Super Mario Bros. (1993), donde interpretó a Luigi, y el drama criminal Carlito’s Way (1993), interpretando a Benny Blanco.

Otro papel significativo fue su interpretación de Chi-Chi Rodríguez en To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar (1995), lo que le valió una nominación al Globo de Oro.

Su filmografía incluye roles diversos en Romeo + Juliet (1996), The Pest (1997), Summer of Sam (1999), Moulin Rouge! (2001) y, más recientemente, The Menu (2022).

La capacidad de Leguizamo para adaptarse a una amplia gama de personajes en diversos géneros muestra su talento excepcional y dedicación a su oficio.