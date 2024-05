Escalofriantes leyendas urbanas que inspiraron tus películas de terror favoritas

El hombre con un gancho por mano

La historia del hombre con un gancho por mano es una leyenda urbana bien conocida que se ha contado innumerables veces alrededor de fogatas.

La leyenda involucra a una joven pareja estacionada en un área aislada que escucha un informe de noticias sobre un convicto fugado que tiene un gancho por mano.

Después de escuchar ruidos extraños, huyen del lugar, solo para descubrir un gancho colgando de la manija de la puerta del coche.

Esta leyenda inspiró la película de 1997, I Know What You Did Last Summer, donde un grupo de amigos es acosado por un asesino armado con un gancho que busca venganza por un accidente de atropello y fuga.