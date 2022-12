“Tristemente, yo miré unas cuantas cosas en su aura… Muchos me han preguntado si vamos a tener a Pelé en el 2023 y si habrá problemas legales: Él ha estado todo este tiempo orando. Siempre ha sido un hombre humilde y un guerrero. Siempre ha llevado las riendas en su familia, un hombre que nunca dio nada malo de qué hablar”, comentó la psíquica en el inicio de esta lectura de cartas.

A través de su canal oficial de YouTube, donde cuenta con más de un millón y medio de suscriptores, Vieira Vidente subió un video donde habla de lo que está pasando en realidad con Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. En primer lugar, la psíquica dijo que esta lectura de cartas la hace con total respeto, principalmente al astro brasileño y a sus seres queridos, así como a sus admiradores.

Familiares del astro del futbol, campeón del mundo con la escuadra verde amarela en 1958, 1962 y 1970, han dado a entender que, a pesar de la gravedad del asunto, mantienen las esperanzas en que su famoso padre salga librado de esta situación. La reconocida psíquica Vieira Vidente no quiso quedarse con los brazos cruzados y le ‘echó las cartas’ a O’Rei, como también se le conoce al exfutbolista.

“Lamentamos muchísimo su condición”. Desde los últimos días de noviembre pasado, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, se encuentra internado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil . En primer lugar, fue hospitalizado para reevaluar su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon que sufre, pero en los últimos días, su salud ha empeorado.

“Veo a un muchacho, un hombre también, que es muy apegado a esta muchacha y que Pelé ha querido mucho… Él se siente derrumbado, como dije anteriormente, se siente cansado. En el 2023, Pelé se nos va, ya no estará con nosotros. Veo que su hija le está dando gracias a Dios por haberle dado a su padre y por ser la mujer que fue”, compartió la psíquica.

Al sacar dos cartas más, Vieira Vidente reveló que la vida le ha hecho una mala jugada a Pelé, que apenas en octubre pasado cumplió 82 años de edad: “Esta carta me está marcando que él tiene los días, las horas y los minutos contados. Él se siente cansado y ha dejado todo arreglado”, dijo la vidente, quien comentó también que hay una persona, una mujer, que está muy apegada a él.

“Mis oraciones están con Pelé”, dice Vieira Vidente

A punto de finalizar con este video, que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales, Vieira Vidente compartió que sus oraciones están con Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé: “Siempre lo vamos a recordar cuando ya no esté, uno de los más grandes del futbol mundial, no solamente en Brasil”.

La vidente reveló que ve muy delicado al astro del futbol y que siente que sus horas están contadas: “Le pido a Dios que me equivoque, pero les repito que Pelé nos dejará en el 2023 y pasará a la historia… Quiero pedirles que no empañemos su memoria y por mi parte no haré un segundo video. Él ha dejado arregladas muchas cosas a sus familiares, pero veo que habrá dimes y diretes entre ellos”.