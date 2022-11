Al parecer, el tratamiento de quimioterapia al que se sometió durante los últimos meses, no estaba teniendo los efectos esperados en los tumores presentes en diversos órganos del cuerpo del astro del fútbol. Se esperaba que fuera sometido a varias pruebas tras su hospitalización.

De acuerdo con el medio citado, el ícono del balompié llegó al hospital con ‘anasarca’ un síndrome edematémico. Además, el personal médico confirmó una “insuficiencia cardíaca descompensada”. Sin embargo, no fue el único problema médico que se le detectó, según ESPN.

Pelé, el famoso exjugador de la selección de Brasil, fue internado de nueva cuenta en el hospital Albert Einstein en Sao Paolo, Brasil. A diferencia de ocasiones anteriores, el astro del fútbol no estaba programado para ser hospitalizado la mañana del martes.

Además un cuidador estaba con el astro, a la espera de los resultados médicos, y con debilidad hasta para comer, de acuerdo con lo publicado por ESPN. Joe Fraga, agente de Pelé, no fue actualizado sobre el estado de salud del astro del fútbol tras la hospitalización.

“Agradecido por todo lo que he recibido”

“¡¡Agradecemos mucho todo el cariño y amor que nos transmiten!!”, manifestó Nascimento, de acuerdo con AP. Voceros de Pelé y del hospital no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios que hizo The Associated Press. El astro del fútbol ha usado desde entonces sus redes sociales para negar que su salud fuera mala.

Sus comentarios públicos más recientes consistieron en una publicación en Instagram el 23 de octubre, día de su cumpleaños, de acuerdo con AP. “Sólo quiero expresar mi gratitud. La vida es muy buena. Cumplir 82 años junto a ustedes, con salud, es el mejor regalo. Agradecido por todo lo que he recibido”, manifestó en un video. Pelé ayudó a la coronación de Brasil en los mundiales de 1958, 1962 y 1970. Sigue siendo el máximo anotador en la historia de la selección nacional, con 77 tantos en 92 cotejos. Informaron: AP, ESPN, MedlinePlus y La Jornada. Archivado como: Pelé es hospitalizado en Brasil