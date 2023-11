¿A Jenni Rivera la mataron? Pedro Rivera revela lo que todos esperaban

Pedro Rivera hizo confesión sobre Jenni Rivera

Aseguró que estuvo ‘amenazada’

Le pidió que se retirará de la música

Pedro Rivera, padre de Jenni Rivera, confirmó las sospechas del público al señalar que su hija vivió una amenaza por grupos delictivos.

En una nueva entrevista para el programa ‘Venteando’, confesó lo que ocurrió con la cantante después de asistir a una fiesta ‘obligada’.

Las declaraciones, despiertan una serie de rumores sobre la posibilidad de que la muerte de la cantante fue provocada por grupos de narcotráfico.

El deceso de ‘La Diva de la Banda’, ocurrió el 9 de diciembre de 2012 cuando salió de una presentación en Monterrey e iba en su jet privado.

PEDRO RIVERA HACE CONFESIÓN SOBRE JENNI RIVERA

Ya han pasado casi once años de la muerte de Jenni Rivera, y las confesiones sobre su vida siguen causando gran impacto. Como la que hizo su padre, Pedro Rivera.

El padre de la cantante se sinceró y habló sobre la amenaza que sufrió antes de morir, sobre ir a una fiesta privada y donde no recibió paga.

«Ella en una ocasión me platicó que iba a hacer un evento en tal parte», confirmó el padre de la ‘Diva de la banda’ a Pati Chapoy.

«Entonces dice: ‘Lo que pasa es que no voy a ganar nada porque las personas que me llevan ahí dicen que no me van a pagar y tengo que ir’», indicó.