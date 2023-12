Don Pedro Rivera presenta a su novia y habla del conflicto entre Chiquis y Juan Rivera

Habla sobre disputa entre Chiquis y Juan

En cuanto a la disputa por los derechos de la canción ‘Abeja Reina’, el patriarca Rivera se mantuvo al margen, indicando desconocer los detalles y evitando ofrecer su opinión al respecto.

Subrayó que tanto su nieta como su hijo deberían poseer claridad sobre quién compuso la canción y cómo resolver el conflicto.

«Yo creo que ellos saben la verdad completamente, yo no lo sé, no puedo hablar de eso porque no la sé», declaró Don Pedro Rivera con respecto a la controversia.

«Pero tanto tanto ella como él deben de saber de dónde salió la canción, entonces si hay algo pues se tiene que arreglar», sentenció reiterando su deseo de que el problema se resuelva entre los involucrados.