Como lo prometió al terminar el juicio en su contra, don Pedro Rivera ofrece reveladora conferencia de prensa

Acompañado de sus hijos Juan, Rosie y Juan Carlos, el productor musical da la cara tras ser absuelto del delito de acoso sexual

Además, compartieron los proyectos que llevarán a cabo en Cintas Acuario ¿El cuento de nunca acabar? Fue hace apenas unos días que una noticia tomó por sorpresa a propios y extraños: don Pedro Rivera había sido acusado de acoso sexual por parte de una exempleada de Cintas Acuario, de nombre Fabiola Ávalos. Y ahora, tras ser absuelto de este delito, El Patriarca del Corrido da la cara y ofrece reveladora conferencia de prensa. Acompañado de sus hijos Juan, Rosie y Juan Carlos, el productor musical cumplió su promesa, la cual hizo a las afueras de la Corte Superior de Los Ángeles, California, al terminar el juicio en su contra y reveló más detalles de lo que él considera fue un “evento muy vergonzoso”, además de compartir los proyectos que llevarán a cabo en Cintas Acuario. El video está disponible en el canal oficial de YouTube de Juan Rivera, así como del Patriarca del Corrido. “Juntos somos más fuertes”, dice don Pedro Rivera En primer lugar, don Pedro Rivera confesó que al estar en ‘el banquillo de los acusados’ sentía desesperación, al mismo tiempo que se preguntaba cómo podía estar pasando por esa situación: “Tanto al esposo de Fabiola como a ella se les dio mucho cariño, yo creo que todos los familiares le prestaron dinero, no estoy aquí para juzgarla, pero el trato que le dimos fue muy bueno siempre. Gracias a Dios de que no tenemos nada de qué arrepentirnos ni cómo la tratamos a ella ni a sus familiares”. “Lo que aprendo de esta experiencia es que si hay que tener mucha confianza, pero a veces es mejor no, porque no sabemos con qué vaya a salir la gente, con qué ideas, además de que siempre hay que tener cuidado y tener mucho respeto para los empleados, es como yo he trabajado con todos los empleados, como lo declaré en la Corte”, expresó El Patriarca del Corrido en su primera intervención ante los medios de comunicación presentes.

El Patriarca del Corrido no aseguró si presentará una contrademanda Luego de recordar que fue precisamente durante el juicio que se les dio a conocer la noticia que Jenni Rivera tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, se le preguntó a don Pedro Rivera si piensa presentar una contrademanda en contra de su exempleada Fabiola Ávalos. Así respondió: “Ahorita no me gustaría hablar de eso, ahorita quiero responderles a ustedes las dudas que tengan, pero no quiero contestar nada negativo en contra de ellos. Gracias a Dios todo está bien, gracias a Dios se hizo lo que todo el mundo quería, justicia, igual que ustedes deben de haberlo pensado”, expresó el productor musical.

Los hijos de don Pedro Rivera, al igual que su exesposa, lo apoyaron en todo momento En otra parte de esta conferencia de prensa, se le cuestionó a don Pedro Rivera sobre el apoyo que recibió durante el juicio de parte de sus hijos, incluso de su exesposa, la Señora Rosa, quien en una transmisión en sus redes sociales, aseguró que nunca dudó de la inocencia del padre de sus seis hijos. “Lo más importante que hay en la vida es la familia. Yo me sentí muy contento con ellos, y al final, no sé a quien le comenté, pero no me importaba perder el caso, ya quería que se terminara ese día (jueves), porque aparte de cansado, es muy vergonzoso”. Cabe destacar que en redes sociales el apoyo para El Patriarca del Corrido fue impresionante.

Juan Rivera confiesa que él ‘metió’ a trabajar a Fabiola Ávalos y su familia a Cintas Acuario Después de que terminaran las preguntas para don Pedro Rivera, fue su hijo Juan quien tomó la palabra para hacer una confesión que nadie se hubiera imaginado: “Yo fui quien ‘arrimé’ a esa familia aquí Cintas Acuario), son compadres míos, nos conocimos en los dos mil. Yo recuerdo las conversaciones que tuve con mi papá en la oficina sobre este caso”. “A uno le da pena porque uno confía en gente y no sabe cuál va a ser el resultado. Aunque mi papá sabía que él no había cometido las cosas de las que lo acusaban, pero es difícil, porque hay mucha gente inocente tras las rejas y mucha gente que es juzgada equivocadamente. La mujer tiene mucho poder ahorita, gracias a Dios, tiene más voz, pero también hay mujeres que usan la voz equivocadamente”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)