Cuerpo de adolescente hispano es hallado en plena carretera con un balazo en la cabeza

Un joven de 19 años fue encontrado muerto el lunes por la noche en una carretera de Greenville, tras haber recibido un disparo en la cabeza, según informó la Oficina del Forense del Condado de Greenville.

La víctima ha sido identificada como Pedro Juan Pascual, un residente de Greenville.

El hallazgo del cuerpo de Pascual se realizó alrededor de las 6:50 p.m. del lunes, en la intersección de Pine Street y Alice Street.

Los oficiales del sheriff del condado llegaron al lugar y encontraron al joven tendido en la vía pública. Tras la inspección inicial, el forense determinó que la causa de su muerte fue un disparo en la cabeza, y el caso ha sido clasificado oficialmente como un homicidio.

Pedro Juan Pascual Obituary-Death News; Greenville County Teen’s Death Ruled As Gunshot Wound To The Head, Coroner Reportshttps://t.co/7WBShzQVz0

— Hot News (@Olamide298224) November 27, 2024