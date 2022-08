Cuando los primeros patrulleros del GPD llegaron a The Blind Tiger encontraron a un joven hispano tendido y mal herido a balazos. Los agentes intentaron. ofrecerle al muchacho primeros auxilios pero no pudieron ayudarlo. El joven fue declarado muerto en el lugar.

El joven hispano no estaba armado cuando llegó al club

Los agentes de la División de Homicidios del GPD descubrieron que el presunto asesino de Pedro Alegría había sido el guardia de la puerta de The Blind Tiger por un motivo que aún no se conoce. El joven hispano no estaba armado y antes del tiroteo no hubo reportes de algún conflicto.

En la escena los agentes del GPD detuvieron a Jason Leonard, de 28 años, como presunto responsable en el homicidio a balazos del joven Pedro Alegría. La orden de arresto en contra del presunto asesino detalla que el hombre es empleado de la agencia de seguridad contratada por el club.