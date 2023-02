Desde hace años que se separaron, Adamari López ha dejado en claro que ella no daría a conocer públicamente las razones por las que decidió romper su vínculo amoroso de 10 años con Toni Costa, afirmando que si su hija Alaïa en algún momento se lo cuestionaba directamente, no le guardaría ninguna verdad sobre los ‘misteriosos’ motivos.

“…Ay sí me fascina (dormir con Alaïa), esa es una de las más grandes ventajas que estoy soltera y que tengo tiempo de pasar y dedicárselo a mi hija… también me lo dedico a mi que es una parte importante porque si yo no estoy bien ni ella ni más nadie a mi alrededor va a estar bien pero creo que ese tiempo que puedo compartir con ella ahora que está chiquita lo estoy disfrutando mucho”, comenzó alegando Adamari López.

Adamari López le manda indirecta a Toni Costa

Y cuando la gente menos se lo esperó, Adamari López confirmó lo que Toni Costa dijo, pues aparentemente le molestaba que Alaïa durmiera con ellos: “…No tengo nadie que me diga ‘no no puede dormir allí’… A mi me gusta dormir como acurrucadita, el cuddling, la cucharita, el sentir a la pareja, no es que esté todo el tiempo encima de mi pero el contacto de la persona a la que tú amas me parece espectacular aún cuando no haya nada más, aun simplemente sea el contacto”, finalizó.

Naturalmente, ante sus polémicas declaraciones hubo personas que hicieron eco de lo que su ex había contado y opinaron: “Ese fue su gran problema según Toni ella todo el tiempo desde que nació la nena quería dormía con ella descuidó a su esposo”, “ella como que no entiende que debe haber un balance y al principio es lógico que estén cerca porque son bebés pero ya la niña está más grandecita”, “nada en esta vida tiene más valor que nuestros hijos pero cada cosa en su lugar, se puede ser madre y también esposa”.