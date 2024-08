Pausas en Gaza para Vacunación contra Polio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el jueves que se llevarán a cabo pausas humanitarias limitadas en los combates en Gaza para permitir la vacunación contra la polio de cientos de miles de niños, tras confirmarse el primer caso de polio en 25 años en el territorio palestino.

Rik Peeperkorn, representante de la OMS en los territorios palestinos, indicó que estas pausas tendrán una duración de tres días.

Esto en diferentes áreas del territorio devastado por la guerra.

La campaña de vacunación comenzará el domingo en el centro de Gaza y se extenderá a otras regiones con pausas adicionales en el sur y el norte del territorio.

El objetivo es vacunar a 640,000 niños menores de 10 años.

The spread of poliovirus is a very real threat to the children of Gaza.

UNICEF and partners are ready to administer life-saving vaccines. This requires critical polio pauses – humanitarian pauses in fighting to allow for two rounds of vaccination.

Join us in calling for them. pic.twitter.com/5AxGKizOBk

— UNICEF (@UNICEF) August 26, 2024