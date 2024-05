Paulo dice que Lupillo no debe ganar La Casa de los Famosos

A su salida de este famoso reality show de Telemundo, el también modelo ofreció una reveladora entrevista donde no se guardó nada.

Por otra parte, reconoció que no se esperaba su salida de este reality show, pero que el público fue el que decidió y que para él es un triunfo.

«Yo sé que soy uno de los nuevos, que no llevo el tiempo que la mayor parte de los que están ahí adentro lo llevan», mencionó.

Asegura que Lupillo ha llevado un juego ‘camuflajeado’

Por último, Paulo Quevedo afirmó que Lupillo Rivera ha llevado un juego ‘camuflajeado’ en La casa de los famosos.

Además, expresó que la relación entre el cantante y Maripily es un desastre y que no creen el uno en el otro.

«Quien no debería ganar La casa de los famosos es Lupillo… ha hecho cosas que para mí en lo personal no me parecen».

El actor y modelo le recriminó a ‘Lupe’ que se llame ‘el salvavidas’ de LCDLF cuando no le salvó la vida a nadie (VEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ).