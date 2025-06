Paulo Quevedo envía mensaje y agradece el apoyo tras someterse a cirugía por cáncer

Los mensajes no se hicieron esperar tampoco por parte de su público, que lo acompañó virtualmente con oraciones y muestras de afecto.

“Fue en el tercer mes que me percato de tener esa bolita y es ahí cuando yo pido que vengan los doctores, pedir ayuda profesional, diagnósticos de profesionales”, explicó el actor.

Aunque Quevedo no ha dado detalles extensos sobre su diagnóstico, sí compartió parte de su historia en una reciente entrevista televisiva.

Paulo recuerda señales iniciales

Durante esa misma conversación, Paulo recordó uno de los primeros síntomas que le llamó la atención.

“Yo estaba en una fiesta y quería aventarme unos palomazos con Paty Navidad y Lupillo Rivera, y notaba que tenía una cierta molestia”, dijo el actor.

“Cuando yo me levantaba sentía la voz muy atrás. No dije nada, pasaron los días y dije, no está normal”, añadió el actor.

Esa sospecha lo llevó a insistir en una evaluación médica que derivó en un diagnóstico que no esperaba, pero al que ahora enfrenta con determinación.