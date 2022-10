En esta ocasión, Paulina Rubio disfrutaba de un momento de relax junto a sus amigos cuando sintió le necesidad de alejarse unos cuantos metros para hacer sus necesidades fisiológicas sin imaginar siquiera que un fotógrafo estuviera merodeando el lugar. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, unos tachándola de lo peor y otros defendiéndola.

En esa ocasión, la intérprete de temas como Yo no soy esa mujer, Y yo sigo aquí y El último adiós escribío el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter para acompañar esa inesperada imagen: “El último intento de extorsión del paparazzi, una mujer va al baño en el mar. ¿Qué es lo que vale? Digo nada”. De nueva cuenta, sería sorprendida.

Cabe recordar que no es la primera vez que la exintegrante del grupo musical Timbiriche es captada en una comprometedora situación, ya que hace varios años ella misma compartió una imagen en sus redes sociales mientras estaba orinando en un yate. Lo que pocos sabían, y que ella misma se encargó de revelar, es que un fotógrafo quiso extorsionarla,

¡No aguantó! La cantante mexicana Paulina Rubio sigue dando de qué hablar, pero ahora no por sus desencuentros con los padres de sus hijos, sino porque fue captada por un paparazzi en España haciendo sus necesidades en la playa. Fue en el programa Fiesta donde se mostraron imágenes de La chica dorada defecando y limpiándose con unas piedras que encontró.

“Pero, atención, porque fina como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperamos no se haya llevado de recuerdo”. Hasta el momento de la redacción de esta nota, La chica dorada no ha dado su versión de los hechos (Archivado como: Captan a Paulina Rubio haciendo sus necesidades en la playa)

Sin duda, los ataques más fuertes provinieron de este programa español: “Lo que muchos hacemos en privado ella lo hace en la playa a la vista de todos. Aparta de la orilla y entre varias rocas, Paulina se agacha, Paulina se apoya y Paulina, finalmente, hace caca. Paulina no se lo piensa y es por eso que la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono.

Mientras unos atacan a Paulina Rubio, otros se le van con todo

A través del programa De primera mano, de Imagen Entretenimiento, se presentaron las imágenes de Paulina Rubio haciendo sus necesidades fisiológicas en la playa, por lo que los internautas no dudaron en expresar sus puntos de vista: “Uno pensaría que como tienen dinero se van de vacaciones a lugares con baño, pero ya ven que no!”.

“Pobre Paulina, no da una”. “No manchen, seguro el paparazzi no defeca”, “Las necesidades fisiológicas todos las padecemos en algún momento, sin importar de quién se trate, es función del cuerpo humano”, “Pobre Paulina, no pega una”, “Le gusta dejar huella de su ser”, “¿Limpiarse con unas piedras?”, “Lo raro es que se limpió con piedras” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).