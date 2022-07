Paulina Rubio aparece playa. Tras darse a conocer la muerte de la ex actriz, Susana Dosamantes hace unos cuantos días, las miradas han girado hacía la hija, Paulina Rubio. La famosa cantante ha estado en el ojo del huracán, ya que muchos usuarios han considerado que no le ha guardado luto a su madre fallecida.

¿Esta bien lo que hizo?

“Quizás sus amigos la llevaron a la playa para evitar que se hunda en la depresión. Porque debe ser peor por los niños, pues ella debe estar fuerte para ellos y estar encerrada donde todo el entorno le recuerda a su madre es muy difícil”, continuaron los mensajes en las redes sociales.

“Pues no se necesita tocar fondo para ahora decir que eso es lo más conveniente no señores cada quien vive su duelo como quiere y lo va a vivir cuando sea momento ni no es que ya lo está viviendo también de manera interna el que no es en su casa tira en una cama llorando no es sinónimos que no le duela la pérdida”, fueron algunos comentarios. Archivado como: Paulina Rubio aparece playa