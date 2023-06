“La gente que me verá aquí acostada dirá, ¿por qué Wendy no hace nada? Me lo recetó un doctor, tener mucho reposo”, dijo. “Llevas mucho sin hacer nada”, le dijo Paul a la integrante de «Las Pérdidas» y así comenzó el pleito entro los dos.

Paul Stanley Wendy Guevara: Lo critican

Wendy se defendió al decir que muchas veces le ha tocado limpiar, pero tal vez él no la ha visto. Decidió terminar con la polémica al comenzar a ignorar al conductor de Hoy, pero Stanley se veía muy molesto por lo que acababa de pasar en La Casa.

«¿Y? A veces limpio. Tú no me has visto y no es necesario que me veas. Sí, Paul, lo que digas», le dijo Guevara. «Paul eres insoportable, no aportas, no caminas, arrastras los pies, súper chafa tu estrategia de solo cocinar», le dijeron en comentarios. VER VIDEO DE LA PELEA AQUÍ.