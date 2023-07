Paul Stanley se encuentra de luto , sin embargo aún no lo sabe, ya que actualmente pertenece al elenco de La Casa de los Famosos Méxicos, en donde los participantes están desconectados del mundo exterior. Hace unos días anunciaron la muerte de su querido perro mascota de nombre Chester.

«Antes de venir me habían llegado de la veterinaria mensajes de que al Floki o al Chester ya le tocaban vacunas para ponerlas este mes… ya sabes, lo que te encargué", dijo Paul Stanley. Por lo que se confirma que el conductor mexicano desconoce lo que le sucedió a su perro.

La noticia de la muerte de Chester

Fue la novia del conductor y actor mexicano, Joely Bernal quien a través de su cuenta de Instagram informó a sus seguidores los motivos que condujeron a que su mascota ‘CheChe’ perdiera la vida, pues informó que experimentaba varios problemas de salud debido a su edad.

«El día que tanto temía pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chester tenía casi 16 años. Por su edad ya tenía problemas degenerativas: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajó mucho de peso», informó Joely.