En tan sólo un minuto, Paul Stanley conmocionó a muchos de sus ex compañeros e hizo crecer la incertidumbre con sus declaraciones. Sin embargo, lo que sería sumamente directo fue su mensaje para Poncho DeNigris y Sergio Mayer.

Según una grabación compartida en el Instagram verificado de La Casa de los Famosos México, Paul no habría perdido la oportunidad de ‘arremeter’ contra quiénes en algún momento consideró sus aliados, además de sembrar la duda en algunos más.

«Una cosa a mi Sergio y a mi Poncho, el pinch.. traicionero así como ustedes lo dijeron, no fui yo»

«Hola compañeros, no me obligaron a decir cosas malas. Nada más me enseñaron varios videos e invito a todos a que jueguen de forma autónoma y usen sus votos para bien, piénsenlo bien», comenzó señalando el presentador de Televisa.

«Y quiero dejar en claro nada más una cosa a mi Sergio y a mi Poncho, el pinch.. traicionero así como ustedes lo dijeron, no fui yo papá, no fui yo. Que no se les olvide, buena suerte. Nos vemos en el hotel, se van a quedar un día a ver si les recuerda algo», concluyó.