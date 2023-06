El conductor mexicano está de luto luego de que se comunicara por medio de Instagram el fallecimiento de su perrito. Esto sucede cuando Stanley está dentro de La Casa de los Famosos y no puede tener ningún contacto con el exterior, la noticia se comunicó así.

Paul Stanley está de luto: Novia de Paul rompe el silencio sobre la pérdida que sufrieron

Fue la novia del conductor y actor mexicano, Joely Bernal quien a través de su cuenta de Instagram informó a sus seguidores los motivos que condujeron a que su mascota ‘CheChe’ perdiera la vida, pues informó que experimentaba varios problemas de salud debido a su edad.

«El día que tanto temía pero sabía que iba a llegar; pues ya llegó. Chester tenía casi 16 años. Por su edad ya tenía problemas degenerativas: soplo en el corazón, problema renal, infección en los ojos, no podía caminar por sus cartílagos, no quería comer y me bajó mucho de peso», informó Joely.