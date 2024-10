Paul Di’Anno, ex vocalista de Iron Maiden, fallece a los 66 años dejando un legado imborrable

Paul Di’Anno fallece a los 66 años.

Ex vocalista de Iron Maiden.

Realizó más de 100 shows recientes.

Paul Di’Anno, ex vocalista de Iron Maiden, falleció a los 66 años en su hogar en Wiltshire, Inglaterra, según confirmó su familia y la discográfica Conquest Music.

El músico británico había estado luchando contra graves problemas de salud en los últimos años, lo que lo obligó a actuar en silla de ruedas durante gran parte de la última década.

Recientemente, había mostrado signos de mejoría tras una operación de rodilla en Croacia, donde tuvo un emotivo reencuentro con Bruce Dickinson, quien lo sustituyó en Iron Maiden en 1981.

A pesar de su delicado estado de salud, Di’Anno realizó más de 100 presentaciones desde 2023, demostrando su compromiso con los fanáticos que lo siguieron a lo largo de su carrera.

El legado de Paul Di’Anno: De Iron Maiden a su álbum recopilatorio The Book of the Beast

En septiembre de 2024, lanzó The Book of the Beast, su primer álbum recopilatorio, con los grandes éxitos de su trayectoria musical posterior a Iron Maiden.

Paul Andrews, conocido artísticamente como Paul Di’Anno, nació el 17 de mayo de 1958 en Chingford, al este de Londres, y saltó a la fama como vocalista de Iron Maiden entre 1978 y 1981.

Durante su tiempo en la banda, Di’Anno fue la voz de dos de los discos más influyentes del heavy metal: Iron Maiden (1980) y Killers (1981).

Después de su salida del grupo debido a problemas personales, Di’Anno continuó su carrera con varias bandas y proyectos, incluyendo Battlezone, Killers y trabajos en solitario.