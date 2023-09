Paty Navidad admite que conoció al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva

Confesó que sí conoció al narcotraficante apodado ‘El Barbas’. Sin embargo, la originaria de Culiacán, Sinaloa, indicó que las cosas no ocurrieron como las relató la escritora.

No pasó nada entre ella y el narco

Negó rotundamente que haya pasado algo más entre ella y el líder del temido cártel mexicano.

«A el señor le caí bien, es más yo sentí que le caí bien y posiblemente sí, él hubiera querido que pasara otra cosa pero tengo que decir que no pasó», dijo.

«Lo que narran ahí que en el cuarto y así, sí pasó, pero no me toqueteó, a lo mejor sí intentó pero no pasó de ahí y hay que decir la verdad», afirmó la actriz.

«De ahí salimos y dijo que estaba bien, no pasó nada. Salí, le agradezco al señor donde esté, que dijo, ‘Acompáñenla y dejen que se vaya'», expresó.