Paty Navidad atraviesa fuerte situación familiar que la ha ausentado del espectáculo

Por lo que recientemente se ha tomado un tiempo para dar el motivo por el que no ha estado activa a sus seguidores.

La actriz aclara el motivo

Paty Navidad dio uso para colocar un video en donde aparecen fotografías de ella misma mientras resuena su tema ‘Que hablen de mi’.

«Gracias infinitas a todas y todos mis seguidores, teams y fandom oficial-internacional por su comprensión, cariño y apoyo en estos momentos», escribió.

«Desgraciadamente no he podido estar en comunicación con ustedes ni hacerme presente en mis redes sociales como quisiera y me gustaría», agregó.

«La evolución de mi madre va mucho mejor, tenemos toda la fe que pronto estará completamente recuperada», expresó Paty Navidad.