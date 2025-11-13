Dueño de carnicería en Chicago le niega servicio al ICE y los corre de su tienda (VIDEO)
Publicado el 11/13/2025 a las 14:03
- La visita de la Patrulla Fronteriza a una carnicería terminó en un tenso intercambio después de que el dueño negara el servicio.
En la fachada de la Carnicería y Taquería Aguascalientes hay más de un letrero que advierte lo que para sus dueños es una regla: ningún agente federal puede ingresar sin una orden legal y válida de detención.
La mañana del sábado 8 de noviembre, Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza en Chicago, entró al local acompañado de varios agentes.
El servicio fue negado por órdenes de Carlos Macías, propietario del negocio ubicado en la icónica calle 26 de La Villita.
Macías cuenta que Bovino llegó alrededor de las 9:30 o 10:00 de la mañana solicitando servicio. El comerciante le negó la atención de inmediato.
Patrulla Fronteriza rechazada en carnicería de La Villita
Los dueños de la carnicería nos cuentan por qué decidieron echar a Bovino y a sus agentes. ➡️ https://t.co/tI9B7mUUNN pic.twitter.com/60nqa20aGC
— Univision Chicago (@unichicago) November 12, 2025
Según explica, Bovino preguntó por qué no se le quería atender y argumentó presuntamente que el local era un “lugar público”.
Macías respondió que se trataba de propiedad privada y que debía retirarse porque no habría servicio para él, según Univision.
Los empleados también le recordaron los letreros visibles que dicen “NO ICE” y que prohíben el ingreso de agentes federales sin una orden judicial.
Macías relata que el jefe de la Patrulla Fronteriza reaccionó con una sonrisa burlona antes de salir del establecimiento acompañado de sus escoltas.
Queda grabada la visita de Bovino al local
The owners of Carniceria y Taqueria Aguascalientes in Little Village confronted Border Patrol Commander Gregory Bovino and masked agents. The cashier told the agents to leave, and the father told Bovino outside, “Get off my property.” Source: https:// abc7chicago.… pic.twitter.com/0Q8gLLaYBw
— ProgressivePower (@OurProgressive) November 12, 2025
El encuentro quedó registrado en las cámaras de seguridad del negocio.
En los videos se observa a Bovino ingresar con varios agentes y ser recibido por Eli Gutiérrez, la cajera, quien fue la primera en negar el servicio.
Michele Macías, hija de los propietarios, detalla que la empleada les indicó que era propiedad privada y que debían retirarse.
Pese a la negativa, el incidente no terminó en ese momento.
La familia señala que Bovino y los agentes permanecieron un tiempo en el estacionamiento del establecimiento.
Carlos Macías decidió salir para hablar directamente con ellos.
Su hija Michel recuerda que su padre se enfrentó cara a cara con el jefe de la Patrulla Fronteriza para reiterarle que debía irse porque el estacionamiento también era propiedad privada.
Tensión en el estacionamiento
Según el relato de la familia, Bovino respondió que no se iría porque consideraba que se encontraba en espacio público.
También le advirtió que, si se acercaba más, procedería a arrestarlo.
La tensión aumentó mientras los agentes permanecían en el estacionamiento.
Macías insistió en que tanto el local como el área de parqueo eran de su propiedad.
El intercambio se mantuvo durante varios minutos bajo un ambiente tenso.
Los familiares observaron desde el interior del negocio sin intervenir mientras seguía el enfrentamiento verbal.
Los agentes finalmente se retiran
Tras unos minutos de confrontación, los agentes decidieron retirarse del lugar.
La familia Macías asegura que lo ocurrido refleja su decisión de mantener la regla que han colocado en la fachada del negocio.
Los propietarios sostienen que los letreros “NO ICE” y las advertencias sobre propiedad privada son una manera de proteger tanto su negocio como a sus clientes.
El episodio quedó documentado en video y en los testimonios de la familia, quienes describen el incidente como uno de los momentos más tensos vividos en años recientes dentro de la carnicería.