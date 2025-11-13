Dueño de carnicería en Chicago le niega servicio al ICE y los corre de su tienda (VIDEO)

La visita de la Patrulla Fronteriza a una carnicería terminó en un tenso intercambio después de que el dueño negara el servicio.

En la fachada de la Carnicería y Taquería Aguascalientes hay más de un letrero que advierte lo que para sus dueños es una regla: ningún agente federal puede ingresar sin una orden legal y válida de detención.

La mañana del sábado 8 de noviembre, Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza en Chicago, entró al local acompañado de varios agentes.

El servicio fue negado por órdenes de Carlos Macías, propietario del negocio ubicado en la icónica calle 26 de La Villita.

Macías cuenta que Bovino llegó alrededor de las 9:30 o 10:00 de la mañana solicitando servicio. El comerciante le negó la atención de inmediato.

Patrulla Fronteriza rechazada en carnicería de La Villita

Los dueños de la carnicería nos cuentan por qué decidieron echar a Bovino y a sus agentes. ➡️ https://t.co/tI9B7mUUNN pic.twitter.com/60nqa20aGC — Univision Chicago (@unichicago) November 12, 2025

Según explica, Bovino preguntó por qué no se le quería atender y argumentó presuntamente que el local era un “lugar público”.

Macías respondió que se trataba de propiedad privada y que debía retirarse porque no habría servicio para él, según Univision.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump firma acuerdo para reabrir el Gobierno

Los empleados también le recordaron los letreros visibles que dicen “NO ICE” y que prohíben el ingreso de agentes federales sin una orden judicial.

Macías relata que el jefe de la Patrulla Fronteriza reaccionó con una sonrisa burlona antes de salir del establecimiento acompañado de sus escoltas.