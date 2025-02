Patrulla Fronteriza podría interrogar a estudiantes en Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza podrían interrogar a estudiantes en buses escolares del sur de Texas.

La noticia fue difundida por la encargada del Distrito Escolar de Alice, quien alertó a las familias mediante una publicación en Facebook.

«Si se encuentra a un estudiante sin la documentación adecuada, podría ser bajado del bus y posiblemente deportado bajo las políticas migratorias actuales», escribió la superintendenta del distrito, Alysia Trevino, en una publicación que ya fue eliminada.

Según la funcionaria, los agentes podrían ingresar a los autobuses cuando estos pasen por los controles de migración.

Alice ISD in Texas released a statement warning parents ICE and other agencies can board school buses during extracurricular events and field trips, so students should have documentation on them at all times bc otherwise they may be detained pic.twitter.com/P4zvyexd0J

— ABTejana (@MbProfesora) February 6, 2025