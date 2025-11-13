Charlotte será la próxima ciudad en el foco de la Patrulla Fronteriza para este fin de semana
Publicado el 11/13/2025 a las 16:00
- CBP prepara operativo Charlotte
- Sin coordinación con ICE
- Sheriff confirma contacto federal
La ciudad de Charlotte se perfila como el siguiente punto de una operación de control migratorio encabezada por la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con un informe de NBC News.
Aunque la fecha exacta aún no se ha revelado, el despliegue se produciría después de que el comandante Greg Bovino deje Chicago, ciudad donde ha dirigido desde septiembre la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump bajo el nombre de “Operación Midway Blitz”.
Patrulla Fronteriza liderará un nuevo operativo federal en Charlotte
🚨#ÚLTIMAHORA | Autoridades confirman que el Gobierno enviará agentes migratorios a Charlotte tan pronto como el sábado.https://t.co/4Dx7VvLA0W
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 13, 2025
Según NBC News, la operación en Charlotte marcaría un cambio significativo: sería la primera ciudad donde la Patrulla Fronteriza aplicaría leyes migratorias sin coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de que ICE sí ha realizado arrestos previamente en el área.
La diferencia clave es que ambas agencias no habían trabajado de manera conjunta en esa localidad.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó al medio que Bovino podría abandonar Chicago esta misma semana.
Su salida abriría el camino para el próximo movimiento operativo, aunque el DHS ha evitado confirmar públicamente los detalles.
Lo que sabemos hasta ahora
🚨 NEW: President Trump is planning to SURGE Border Patrol assets into Charlotte, NC to conduct a large scale immigration operation
ALL Democrat run cities should be receiving surges!
We can’t take our country back until MILLIONS are deported. pic.twitter.com/WGQybGPVxV
— Nick Sortor (@nicksortor) November 13, 2025
La secretaria de prensa del DHS, Tricia McLaughlin, dijo a NBC News que la agencia no se retiraría de Chicago y defendió el desempeño de la operación citando estadísticas relacionadas con delincuencia.
Consultada por WCNC Charlotte sobre la nueva operación, McLaughlin reiteró la postura oficial del gobierno federal con esta declaración:
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vela diariamente por el cumplimiento de las leyes nacionales en todo el país. No hacemos comentarios sobre operaciones futuras o potenciales.”
Respuesta local ante el posible despliegue
La Oficina del Sheriff del Condado de Mecklenburg informó inicialmente que no había recibido contacto alguno de la Patrulla Fronteriza sobre una futura operación en la región.
Sin embargo, este jueves emitió una declaración actualizada a WCNC Charlotte señalando que el miércoles 12 de noviembre, el sheriff Garry L. McFadden fue contactado por dos funcionarios federales distintos.
Ambos confirmaron que personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llegará al área de Charlotte tan pronto como este sábado o principios de la semana siguiente.
La oficina del sheriff indicó que, hasta ahora, no se han dado a conocer detalles específicos sobre la operación federal y que tampoco se ha solicitado la participación de la MCSO en acciones de cumplimiento de la ley.
La agencia enfatizó que seguirá enfocada en las necesidades de la comunidad, como es habitual, y que no colaborará con ICE ni con CBP en medidas de aplicación de leyes migratorias.
En la declaración enviada al medio, el sheriff McFadden expresó: “Valoramos y agradecemos la renovada colaboración y la comunicación abierta con nuestros socios federales.
Esto nos permite mantenernos informados y ser proactivos para mantener seguro el condado de Mecklenburg y conservar el nivel de confianza que nuestra comunidad merece.”
¿Por qué importa?
La posible operación en Charlotte ocurre en un clima nacional marcado por el aumento de medidas migratorias más agresivas y por una coordinación variable entre agencias federales.
La implementación de un despliegue liderado por la Patrulla Fronteriza, sin participación directa de ICE, representa una modificación en los patrones operativos habituales y genera interrogantes sobre el alcance y las implicaciones locales de esta estrategia.
La confirmación de contactos entre autoridades federales y el sheriff del condado de Mecklenburg muestra que los preparativos ya están en marcha, pese a la falta de información pública oficial.
Para comunidades inmigrantes, organizaciones locales y autoridades municipales, esta fase de incertidumbre podría anticipar días de mayor vigilancia y preocupación mientras se definen las dimensiones reales del operativo.