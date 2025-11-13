Charlotte será la próxima ciudad en el foco de la Patrulla Fronteriza para este fin de semana

CBP prepara operativo Charlotte

Sin coordinación con ICE

Sheriff confirma contacto federal

La ciudad de Charlotte se perfila como el siguiente punto de una operación de control migratorio encabezada por la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con un informe de NBC News.

Aunque la fecha exacta aún no se ha revelado, el despliegue se produciría después de que el comandante Greg Bovino deje Chicago, ciudad donde ha dirigido desde septiembre la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump bajo el nombre de “Operación Midway Blitz”.

Patrulla Fronteriza liderará un nuevo operativo federal en Charlotte

🚨#ÚLTIMAHORA | Autoridades confirman que el Gobierno enviará agentes migratorios a Charlotte tan pronto como el sábado.https://t.co/4Dx7VvLA0W — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 13, 2025

Según NBC News, la operación en Charlotte marcaría un cambio significativo: sería la primera ciudad donde la Patrulla Fronteriza aplicaría leyes migratorias sin coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de que ICE sí ha realizado arrestos previamente en el área.

La diferencia clave es que ambas agencias no habían trabajado de manera conjunta en esa localidad.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó al medio que Bovino podría abandonar Chicago esta misma semana.

Su salida abriría el camino para el próximo movimiento operativo, aunque el DHS ha evitado confirmar públicamente los detalles.