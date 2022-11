Patriots vs Jets. La NFL pasó 10 semanas y cientos de patadas sin que un jugador devolviera un despeje para touchdown . Marcus Jones hizo el primero de la temporada uno para recordar. El novato de Nueva Inglaterra devolvió un despeje de 84 yardas para un touchdown con cinco segundos restantes y los Patriots superaron a los aturdidos New York Jets 10-3 el domingo.

Nueva York capturó a Jones seis veces, pero logró solo 103 yardas en ofensiva y seis primeros intentos. Zach Wilson acertó apenas 9 de 22 pases para 77 yardas y Mann despejó 10 veces. En la segunda mitad, los Jets tuvieron solo 2 yardas en siete posesiones. Archivado como: Patriots vs Jets

Los Jets no ganan en Foxborough desde los playoffs de 2010 cuando eliminaron a los Patriots en la ronda divisional. Los Patriots movieron bien el balón en ocasiones, con Mac Jones completando 23 de 27 pases para 246 yardas. Pero solo acertaron 4 de 15 en tercera oportunidad y tuvieron solo un gol de campo, con Nick Folk fallando dos intentos, a pesar de meterse dentro de los Jets 30 tres veces.

Jugadas consecutivas que involucraron al receptor abierto de Nueva York, Denzel Mims, y al esquinero de Nueva Inglaterra, Jonathan Jones, mantuvieron a los Jets con vida al final del último cuarto. Primero, Jones se lanzó frente a Mims y dejó caer una intercepción cercana. Luego, Jones fue sancionado por sujetar defensivamente a Mims, negando lo que habría sido una captura de Zack Wilson. Archivado como: Patriots vs Jets

El entrenador de los Jets, Robert Saleh, dijo que pensaba que su defensa era “sobresaliente”. Comparó el esfuerzo de la ofensiva en la segunda mitad con heces de perro. Pero dijo que no se trataba solo del mariscal de campo de segundo año. “No podíamos correr el balón. tampoco, así que hay muchas cosas que debemos analizar para ver si podemos encontrar algo de eficiencia en la ofensiva”, dijo Saleh. “Simplemente no fue lo suficientemente bueno”.

“Queríamos detener la carrera y afectar el pase”

Pero Nueva York no pudo mover el balón con su nueva serie de intentos y se vio obligado a despejar. “Dominación completa. Eso es lo que queríamos hacer”, dijo el liniero defensivo de los Patriots, Deatrich Wise, Jr. “Queríamos detener la carrera y afectar el pase. Y pensé que hicimos eso”.

Este fue el primer juego en al menos las últimas 40 temporadas en el que el primer TD anotado fue un TD defensivo o de equipos especiales en el último minuto del juego. Con información de la Agencia The Associated Press. Archivado como: Patriots vs Jets